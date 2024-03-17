上廁所1習慣害他被同事笑「又不是女人」 網力挺：明明超加分

女生上完廁所用衛生紙擦拭私密處，是保持乾淨的好習慣，而近日一名男網友抱怨，自己這麼做後卻換來同事嘲笑，被說「有必要嗎？又不是女人」，讓他相當生氣。貼文曝光後，也引起留言區熱烈討論，其中獲得一票女網友力挺。

原PO在Dcard發文指出，他不管在哪裡上廁所都一定會帶衛生紙，上完小號再把私密處擦乾淨，「沒想到這舉動都會被同事嘲笑，X的！他們都說『有必要這樣嗎，又不是女人』」。原PO稱，他單純不想讓殘留的尿弄髒內褲而已，因此聽到同事這樣說非常火大，想詢問眾網友看法。

對此，一票女網友表示，「我覺得超棒，如果男友這樣會超加分，不擦然後包皮悶著超容易長細菌的」、「我男友也會，在一起前他沒有，但在一起後他為了我，就每次都有擦了」、「比起不擦乾淨的，當然有擦比較好」、「你是很讚的男人，不要理會嘲笑你的人，他們就不愛乾淨」、「應該說為啥男生習慣不擦啊，不會覺得很噁嗎？等於內褲就是大型衛生紙耶」。

也有男網友分享，「會擦，而且被老婆要求蹲著上」、「我也會擦耶，甩又不一定乾淨，會稍微沾在褲子上」、「不管在家、在外一定用衛生紙擦，另外推廣在家坐著尿尿」。不過也有人表示，「不會擦，因為就算擦乾淨，多數時候還是會有殘留的尿流出來」、「男人尿尿還用什麼衛生紙，甩一甩就行了」、「在外面只會甩一甩」、「這輩子還沒看過有男生拿衛生紙擦的」。