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現代人愛西式喜餅勝傳統大餅？ 愛好者點出2優點：潮啊

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO每次參加婚禮都收到西式喜餅，讓她好奇現在的女生是不是比較喜歡這類的喜餅。 示意圖／ingimage
原PO每次參加婚禮都收到西式喜餅，讓她好奇現在的女生是不是比較喜歡這類的喜餅。 示意圖／ingimage

大多數人結婚為了分享喜悅，都會分送親朋好友喜餅，早期會送傳統大餅，但隨著時代演進，現在年輕人結婚都會選擇小巧精緻的西式喜餅。有一名女網友表示近幾年參加婚禮收到的喜餅都是法式喜餅，讓她好奇是否該類喜餅容易擄獲女生的心？貼文一出，多數人認為包裝好看好分食是西式喜餅的兩大優點。

原PO在PTT以「現在的女孩都喜歡法式喜餅喔」為題發文，她說這幾年參加婚禮收到的大多是法式喜餅，「就是那種一盒裡面沒有幾塊，但都很甜的那種，還有馬卡龍或是馬林糖」。原PO覺得以前收到機器餅都不知道怎麼吃完，而現在的西式喜餅比機器餅好一點，也因此讓她好奇現在的女生是否都喜歡法式喜餅？

貼文引起兩派支持者論戰，力挺西式喜餅的人認為「潮啊」、「因為包裝好看啊，誰要拍照大餅上傳」、「包裝好看，拍照好看」、「大餅看起來就是老人在吃的啊，一點都不時尚漂亮，送人也丟臉」、「吃過超油的傳統大餅一口就想吐」、「大餅保存期限沒有餅乾長吧…一個人住拿到滿困擾的，分同事也不好分，餅乾都分開包裝，自己吃不完也比較好發送」、「餅乾比較好分食」。

但也有喜愛傳統大餅的網友贊聲，「我比較愛吃漢餅，又肥又香又好吃」、「滷肉綠豆椪，沒有之一」、「傳統大餅才是王道，其他的都是邪魔歪道」、「法式喜餅看起來就愛面子，盤子在吃的吧！一點都沒文化，送人也覺得雞肋」、「明明就有小size的大餅也是分開包」、「重點在好吃，不是包裝典雅好看」。

喜餅 結婚

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