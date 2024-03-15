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麥當勞哪些品項應回歸？ 粉絲狂敲碗這3項：拜託快回來

聯合新聞網／ 綜合報導
自2018年停售的「焦糖冰奶茶」將於3月27日起正式回歸，令不少粉絲期待不已。圖／麥當勞提供
自2018年停售的「焦糖冰奶茶」將於3月27日起正式回歸，令不少粉絲期待不已。圖／麥當勞提供

麥當勞近日公布，3月27日起停售六年的「焦糖奶茶」將重新回歸，讓不少粉絲十分期待。一名網友指出，既然連焦糖奶茶都回來了，未來麥當勞應該也會陸續回應粉絲喜好，推出其他停售的人氣產品，並好奇詢問眾人「希望哪些品項回來？」

原PO在Dcard發文表示，他身為麥當勞焦糖奶茶的忠實粉絲，得知焦糖奶茶時隔六年將再度回歸菜單，感覺就像與分手的前任再度復合，「連焦糖奶茶都回來了，還有什麼東西是回不來的」，好奇詢問「大家覺得麥當勞什麼東西應該要回來？」

貼文引發網友熱議，其中最多人敲碗「板烤雞腿堡」、「奶昔」及「聖代」，「板烤雞腿堡拜託回來」、「一定是板烤雞腿堡」、「拜託奶昔一定要回來」、「還我奶昔，好想喝」、「日本的香蕉奶昔令我回味無窮」、「巧克力聖代和香草奶昔巨好吃」、「超想念巧克力聖代」、「唯一支持草莓聖代」。此外有網友透露，這次期間限定會復刻「板烤雞腿堡」，令粉絲相當期待。

許多網友也紛紛回應，「記得很久以前有法式芥末香雞堡，吃了超爽」、「超推法式芥末香雞堡，1+1的時候最愛點」、「早餐的滿福香雞堡」、「照燒豬肉堡」、「搖搖薯條真的要回來吧」、「漂浮系列拜託回歸」、「起司豬排堡」、「還我鮮蝦堡，自從鮮蝦堡沒了，我就幾乎沒吃過麥當當」、「鮭魚堡拜託，鮭魚堡好吃到裂開」。

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