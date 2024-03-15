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百元鈔被畫泰國經文和圖案 內行人一眼秒懂涵義：我也有一張

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO收到一張百元鈔，上面有泰國神像的圖案和符號，有內行人認為這是經文加持，當作錢母。 圖擷自「爆廢1公社」曾英雄
原PO收到一張百元鈔，上面有泰國神像的圖案和符號，有內行人認為這是經文加持，當作錢母。 圖擷自「爆廢1公社」曾英雄

若拿到一張畫有詭異符號的鈔票，相信很多人心裡會覺得毛毛的不太敢用，有一名網友透露自己就收到這樣一張百元鈔，上面被畫了他看不懂的符號，還蓋了一個和泰國有關的圖案，讓他好奇想問這有什麼涵義嗎？

從原PO在臉書「爆廢1公社」貼出的照片看到，從紅包袋拿出來的一張百元鈔，上面被人用金色的筆畫了一個讓人看了不知所云的符號，旁邊還蓋了一個泰國神像的圖案，原PO看了完全摸不著頭緒，只好發文求問「請問各位廢友，收到一張似符咒的鈔票，有什麼涵義？」

有內行人一眼就看出來用途，「錢母」、「這應該泰國台幣錢母」、「泰國招財的」、「泰國的錢母，招財用」、「看起來像是寫了泰式經文的錢母」、「可能是錢母，不過應該要招財的，怎麼花出去了？」、「泰國師父畫的錢母」、「這是泰國的招財符文，這張是錢母，能放皮包招財」。

不過也有過來人認為沒有功效，「我自己也有一張，我感覺沒啥用」、「代表招財無用，原主人怒花」、「這兩個原因，1.招財無用被花掉；2.已招財完成，沒有功效花掉」、「看來招財失敗了，不然怎麼會花出去」。

招財 泰國 百元鈔

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