肉圓愛吃蒸的還是炸的？ 擁護者曝好吃關鍵：很難選

台灣有不少在地經典小吃，每個縣市都有其特色，而彰化有名的就是「肉圓」。市面上的肉圓可分為蒸的和炸的兩種，當然也各有擁護者，有一名網友就發文想問大家是屬於哪一派的，沒想到不論哪一方，都有人提到關鍵在於肉圓的皮。

原PO在PTT以「你是炸肉圓派還是蒸肉圓派的？」為題發文，表示肉圓的主要料理方式有兩種，要嘛就是炸的，不然就是蒸的，他想知道哪一派的擁護者比較多，因此想問大家「你是哪一派？選手一：炸肉圓，選手二：蒸肉圓」。

喜歡炸的人分享口感，「兩種都吃，硬要選的話會選炸的」、「炸的比較好吃」、「小孩子才做選擇，當然是炸」、「炸，蒸的看起來有夠像鼻涕」、「兩種都有不錯吃的，不過私心是炸」、「唯一炸肉圓」、「炸的比較好吃一點，主要都在吃醬吧」、「炸的，以前只有吃過蒸的，第一次吃到炸的時候真的覺得超好吃的」、「炸的啊！要吃蒸的不如吃水晶餃」。

偏好蒸的老饕全力支持，「蒸的比較好吃」、「高雄人選蒸」、「土生土長高雄人，蒸肉圓沒有之一，而且還要加很多番茄醬」、「都愛吃，蒸的更愛，要加番茄醬跟爆多的蒜泥」、「蒸是唯一」、「蒸肉圓，炸的就是橡皮筋」、「蒸的，尤其蝦仁肉圓超好吃」、「蒸，炸的一直在咬皮好煩」。

當然也有人兩種都喜歡，「都喜歡耶，沒特別偏愛誰，都是肉圓，不要分那麼細」、「都不錯吃」、「當然是好吃的那個派，都好吃全都要」、「都可以，好吃的就好」、「先蒸後炸，完美」、「年輕炸派，現在老了蒸派」、「都喜歡，我覺得這兩個不能比」、「好難選，都喜歡」。