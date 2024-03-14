外國觀光客旅遊必吃！熱炒店必點菜色Top10 屬於台灣人的好滋味

屬於台灣人的好滋味

熱炒店可說是台灣獨有的特色之一，不僅價格便宜、還有多元的菜色選擇，CP值高到不行！《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網友討論聲量最高的十道熱炒店必點料理，讓你一吃再吃、讚不絕口！

平常與三五好友們相約熱炒店，點上一桌好菜再配上清涼的台啤、18天等台灣出產的啤酒，這就是專屬台灣人的浪漫！不少外國人來到台灣，也會特別到熱炒店來感受台灣式的好滋味，乎搭啦！

image source：FB／CHAO 炒炒新亞洲蔬食

No.10 炒海瓜子

新鮮的海瓜子，加上濃濃的蒜香和塔香，混在一起用大火快炒，一道色香味俱全的炒海瓜子就出爐了！不僅鮮甜的海瓜子肉提供滿滿鮮味，就連整盤湯汁也可以淋在白飯上，相當下飯，瞬間就讓人開胃。

不少網友指出，「平常在家比較少看到海瓜子，所以到熱炒店一定會點」、「海瓜子的口感真的脆脆的，跟蛤蠣不太一樣很好吃」，「湯汁配上白飯真的超級好吃，忍不住連吃好幾碗」。

No.9 蔥爆牛肉

蔥爆牛肉不僅下酒又配飯，但要做出好吃的口味，可沒那麼簡單喔！不僅牛肉要嫩、青蔥要脆，還要讓肉醃漬入味，帶有濃郁的蔥香，加上醬油的鹹香，完美融合在一起，讓人配飯剛剛好！

網友指出，蔥爆牛肉的重點就是牛肉要處理好，「牛肉一定要嫩，如果太硬的話，這道菜就毀了」、「這個牛肉真的要超入味，會超級好吃」、「配酒也是超級絕配」。

No.8 五更腸旺

鹹鹹又帶點微辣口感的五更腸旺，可以說是各家熱炒店的經典菜色之一。鴨血搭配大腸、蔥段，使用醬汁勾芡，整體的香辣口感最適合搭配白飯和涼爽的啤酒，吃吞入肚，簡直就是人生中的小確幸。

不少網友表示「五更腸旺真的很好吃，大腸、鴨血那些都是我喜歡的」、「覺得酸酸辣辣的口感真的是最適合搭配白飯的」，但有網友也提醒「五更腸旺的鈉含量其實蠻高的，但不要經常吃還好」。

No.7 客家小炒

客家小炒的美味你一定記得！不少老饕到熱炒店就會點上一盤，只見Q彈的魷魚、搭配酥脆的五花肉和豆干，佐以清脆的芹菜翻炒，讓整體口感嘗起來有層次卻又不會覺得太過油膩，是很受台灣人喜歡的菜色。

網友提到，有些熱炒店的客家小炒會較鹹，「雖然偏鹹，但跟白飯超搭，「一定要用五花肉，五花肉是客家小炒的精髓」、「客家小炒算是層次很豐富的一道菜，但就是下飯必備的熱炒店菜」。

No.6 三杯雞

「三杯雞」顧名思義就是加入醬油、米酒、麻油各一杯，用老薑、蒜頭爆香再放下雞肉拌炒，之後用還有少許的糖，再拌入靈魂的佐料九層塔就能起鍋，鹹甜香的醬汁讓餐桌上的白飯瞬間被秒殺，可以說是配飯首選之一。

不少異國遊子分享，「三杯雞真的很讓人想念」、「在國外的時候，最想念的真的就是熱炒店的三杯雞」、「在國外超難煮出三杯雞這道料理，所以一回國就超想吃到三杯雞」。

No.5 菜脯蛋

雞蛋可做出許多看似簡單，卻不失美味的料理，「菜脯蛋」就是熱門選項之一，要煎出好吃的菜脯蛋可不容易，配料的比例不對或有步驟錯誤，就無法煎出好吃的菜脯蛋，非常看熱炒店的技術以及食材。

有些熱炒店會在菜脯蛋內加入糖，來平衡整體的口感，「加糖可以平衡一下菜脯的鹹，好愛菜脯蛋」、「菜脯蛋真的是配飯、配粥都是絕配」、「而且熱炒店普通不會太貴，又下飯，真的每次去必點」。

No.4 炒高麗菜

最簡單的菜，才能看出熱炒店的技術！雖然炒高麗菜是許多人常見的菜色，但每間炒起來的味道與口感都不同，不少網友認同「炒高麗菜」在熱炒店絕對是必吃的一道菜。

除了炒高麗菜之外，炒時蔬、炒水蓮這些也深受大家喜愛，「在熱炒店大魚大肉可以沒有，但炒菜這種真的不能沒有欸」、「剛炒出來熱騰騰的真的是最好吃的時候」、「最喜歡炒水蓮，熱炒店必點」。

No.3 宮保雞丁

許多人到熱炒點都會點上宮保雞丁，雞肉加上花椒、花生米以及米酒等佐料爆炒過後的香氣，讓人忍不住食指大動。宮保雞丁香辣的口感，更是白飯的最佳拍檔，讓人不知不覺中一碗接著一碗。

宮保雞丁深受許多喜好醬香味的人喜愛，「辣中帶甜，真的超級下飯，絕對是我熱炒店必點第一名」、「花椒就是宮保雞丁的精華」、「不只雞肉本人，花生米也超好吃，每次都超快就被掃盤」。

No.2 鳳梨蝦球

在許多人心裡，熱炒店必點的料理就是鳳梨蝦球，這是在家裡的日常生活為較少見的一道菜，也因此不少人到熱炒店就一定要點上一盤「鳳梨蝦球」，才有吃熱炒店的感覺。

不少網友提到，鳳梨蝦球的性價沒有其他菜色那麼高，不過還是一定要叫上一盤，「鳳梨蝦球雖然好吃，但真的算貴，一人一個就沒了」、「鳳梨蝦球CP值真的低，但也是真的好吃」、「雖然大家都嫌貴，但到熱炒店大家還是必點」、「常常大家夾一夾就沒了，而且還會有人沒有吃到」。

No.1 生魚片

或許你對於熱炒店必點第一名居然是「生魚片」感到意外，不過，其實不少外國人會特別到台灣熱炒店點來嘗試，在台灣生活的YouTuber「韓國女生Judy」就曾帶上爸爸，一起去熱炒店吃生魚片引起討論，造成聲量竄升。

生魚片在熱炒店的價格，也讓許多觀光客覺得較為便宜，「有些店超多片但只要兩三百塊，真的超便宜，靠海邊的熱炒店，價格會更划算」，另外，同樣在台灣生活的韓國YouTuber「章魚」到東港市場品嚐生魚片時，大讚吃起來是「頂級生魚片」的等級，在南韓會非常昂貴。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年02月27日至2024年02月26日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『台灣熱炒店必點菜色』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統