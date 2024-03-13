小妹妹用補助卡買早餐卻「不夠付」 他好奇：你們會幫忙結帳嗎？

社會上有許多好心人，看到有需要幫助的人會毫不猶豫伸出援手，不過也有些人較多考量，會選擇下次再幫助。日前有位網友表示，他到超商買東西時，發現前面的小妹妹補助卡付不出錢，買不了麵包跟果汁，他原本想幫忙結帳，但自己「做愛心的行動力不足」，因此好奇「如果是你們會幫忙嗎？」

一名網友在PTT發文表示，他早上要去超商買東西，排在他前面的一個國小生妹妹準備結帳，拿了一個麵包跟果汁，但店員用妹妹的悠遊卡都刷不出來，原PO補充「我聽到似乎是幸福早餐那類補助卡」，店員又詢問小妹妹「妳搭公車是不是有被鎖卡」，妹妹說「沒有」，店員又很好心的打電話求助，但一樣不行。

接著原PO看到小妹妹想從錢包拿零錢結帳，但可能不夠，麵包跟飲料放下就離開了，他表示「我本來想幫妹妹一起用我的悠遊卡順便結帳，但想想又算了，因為我做愛心的行動力不足」，文末原PO詢問大家「想問大家，如果是你們會幫忙嗎？」

文章一出，許多人回應「會幫忙啊，是要花多少錢？」、「有遇到的話應該會」、「不用想這麼多，又沒多少錢，我一定會出手幫忙付」、「看起來很可憐，如果是我會幫忙刷」、「下次遇到類似的狀況，你就勇敢的幫助啊」、「吃的當然會幫忙付，我就做過這種事」、「買份早餐給人家吃根本沒多少錢，但對方會很感恩」、「小時候我不夠錢也被幫過，遇到一定幫對方」、「我以前也被路上的阿伯幫過，所以我也有幫過幾個小孩」、「金額不大的話我會幫忙，又不差那個錢」、「她又不是故意的，都等到店員幫忙打電話了，要是我就直接給她一百元」、「我記得這種補助好像每餐有上限，我會幫忙，因為少喝一兩杯手搖飲就可以讓孩子少餓一餐了」、「我遇到的話會幫忙，因為小孩子沒飯吃是大人的問題」、「確定是愛心早餐的卡刷不出來我就會幫，不論小弟弟或小妹妹都會幫忙結帳」。