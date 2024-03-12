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低碳飲食真的有用嗎？ 網： 對環境跟健康都友善

聯合新聞網／ 綜合報導
有位網友吃了一個星期低碳飲食，表示沒想像中有飢餓感，想問問這種飲食法成為一種習慣是OK的嗎？示意圖／ingimage
有位網友吃了一個星期低碳飲食，表示沒想像中有飢餓感，想問問這種飲食法成為一種習慣是OK的嗎？示意圖／ingimage

「低碳飲食真的有用嗎？」有一位男網友在PTT貼文，他說他大概吃了一個星期低碳飲食，結果好像也還好，沒想像中有飢餓感，想問問這種飲食法成為一種習慣是OK的嗎？

原PO文中提到的「低碳飲食法」，就是一餐裡面飯、麵、澱粉類只能占1/4，其他3/4則是肉類、蔬菜和水果各占1/4的總和。原PO說台灣的便當都是1/2飯，菜給小小3格再加上一個主菜（多以魚肉類為主），也有菜飯便當就是5個蔬菜。

原PO表示，他吃低碳飲食大概吃了一個星期，原本以為降低飯量會容易餓，結果好像沒想像中有飢餓感，但他擔心長期這樣飲食法對身體會有影響。

有些網友留言回應，「一定有用」、「沒有長期吃過，但應該OK吧，很均衡啊！完全沒碳水比較需要擔心」、「有用啊！但是不能吃的東西也要堅持，像是零食」、「只能吃一堆毛豆跟雞胸肉的日子很難，直接買健康餐盒比較快，還有水煮蛋」。

有網友很直白表示，「降低飯量就提高蛋白質攝取量啊，只是荷包會先瘦就是了」、「荷包真的先瘦，南部健康餐盒130元起，但真的超級清淡又好吃」、「我（低碳飲食）沒有到好幾年，也九個月了吧，體重有維持住，真的比較花錢。肉也不會只吃雞胸肉啊，牛肉豬肉都吃啊」、「對環境跟健康都友善」。

有網友分享自己的對低碳飲食的看法，「我覺得低碳沒啥意義，想吃什麼就吃，只要是食物原型佔多數，炸的少吃、飲料不喝，我是這樣啦」。有人則對飲食看得很開，「我現在都放寬心隨便吃，反正你再怎麼控制也沒用，小時候喝塑化劑牛奶、學生時期吃地溝油炒菜、中年蘇丹紅大禮包」，更有人說「便當主配菜重油重鹹，一樣不健康」。

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