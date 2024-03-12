社區管委會公告協尋「42個垃圾桶蓋」 網傻眼：拿去扮美國隊長？

偷竊事件層出不窮，日前有管委會發布奇葩公告，內容透露大廈裡共有42個垃圾桶蓋消失了，因此警告當事人於期限內歸還。消息曝光後，網友紛紛傻眼直呼「拿走是要幹嘛？」、「會不會是美國隊長幹的好事？」、「『蓋』幫成立中」。

一名網友9日於臉書社團「路上觀察學院」PO出社區公告，管委會指出，大廈近期總共遺失42個垃圾桶蓋，目前已調閱錄影帶查辦中，並呼籲私自拿取垃圾桶蓋住戶，最晚應於3月20日期限內歸還至安管室，否則將依法究辦。

貼文發出後引起熱議，網友們紛紛留言，「拿走是要幹嘛，還42個？」、「鐵的能賣錢，塑膠的能幹麻？」、「偷42個垃圾桶蓋？沒偷垃圾桶？這癖好真是獨特」、「神偷們都好有創意」、「看來是個狠角色」；也有人幽默說道，「bad蓋（bad guy，意即壞蛋）」、「『蓋』（丐）幫成立中」、「真的丐，連蓋都要」、「會不會是美國隊長幹的好事？」、「偷垃圾桶蓋扮美國隊長」、「可能是要湊軍隊但沒盾牌」。

還有網友猜測，「應該是丟垃圾的人懶得把蓋拿起來，索性一次把蓋子全部處理」、「那人可能有失憶症，丟垃圾拿起了蓋子往往忘記蓋上，一直帶回家中」、「我能想到的也只有他跟整棟的住戶有仇，想臭死其他人」、「先把垃圾桶蓋偷走，逼迫管委會把垃圾桶淘汰，想辦法到回收區取回淘汰的垃圾桶，再以二手價賣給菜園的婆婆媽媽，可做菜園儲水桶」。