鄉民崩潰！PTT西斯板女神狂騙4年 露骨照被抓包「全是盜圖」

PTT西斯板（SEX）常有網友分享性感照，吸引不少鄉民關注。不過，近日卻有網友爆料，西斯板的鄉民女神「whygirl45」疑似被抓包使用盜圖與AI生成圖片，一路從2020年騙到2024年。消息一出，掀起熱烈討論。

原PO以「sex板為何暴動了？」為題發文稱，西斯板鄉民女神「whygirl45」最近被抓包，過去所有發的照片全是盜圖與AI生成，根本不是本人。目前「whygirl45」真實身分成謎，對此原PO笑稱「到底是不是男的也還不知道，從2020年騙到2024年，這也厲害了」。

消息一出，引起大批鄉民熱議，「笑死，這個大翻車，網路一堆騙子」、「說不定螢幕後是大叔」、「西斯板早就是小說板」、「好誇張，還可以騙4年」、「PTT仔崩潰中」、「這是AI圖？我感覺比較像盜圖誒」、「一群男的崩潰」。

翻看「whygirl45」最新一篇貼文，曾有網友在留言處附上另一位網美的IG帳號，並爆料「在國外生活的是另一個人」。目前帳號「whygirl45」疑似將60篇貼文全部刪除，另外有網友強調，此次翻車事件主角與IG帳號「whygirl45」的網紅墨墨並非同一人，兩人僅是ID相同，請大家千萬不要誤會與搞混。