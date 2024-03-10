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文湖線太擠！下班「等6班捷運」才上車 他怒批：最廢路線

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨，台北捷運文湖線尖峰時段人潮眾多，讓他在月台等了5、6班車才成功上車。圖／聯合報系資料照
一名網友抱怨，台北捷運文湖線尖峰時段人潮眾多，讓他在月台等了5、6班車才成功上車。圖／聯合報系資料照

北捷文湖線是第一條成立的捷運支線，由於總車廂數只有四節，尖峰時段人潮眾多時，交通擁擠的問題層出不窮。一名網友就抱怨，近日搭捷運準備回家，卻在月台上等了6班車才成功擠上車，直呼「文湖線是最廢的一條捷運」，引發一票網友認同。

原PO在PTT發文表示，昨天心血來潮搭捷運通勤，下班後先去中山國中附近買東西，便準備搭捷運文湖線回家，沒想到卻在月台等超久，「從來沒有尖峰搭過文湖線，每一班到站大概都只能上2、3個人，我等了5、6班才上車」，讓他忍不住直呼「文湖線是最廢的一條捷運」。

貼文引起許多網友共鳴，紛紛抱怨文湖線車廂小又少，分隔式的車廂規劃也很不方便，「運量少又熱又慢」、「分隔車廂真的很爛」、「等5、6班也太慘」、「適合當遊園車，不適合當捷運」、「每天看著擠成沙丁魚，卻什麼辦法也沒有」、「第一條試驗品」、「嚴重錯估運量」、「是搭車的人太多」。

不過也有網友認為，文湖線是第一條捷運路線，而台北市長蔣萬安去年（2023）6月起，將部分列車第2、3節車廂的座椅拆除，也稍微提升每班車的總載客量，雖然交通壅塞問題無法完全解決，但已經表現得很不錯了，「最早的捷運，還不錯吧」、「蔣萬安拆座椅真的德政」、「改6節好像會犧牲巔峰時間的班次，算一算不划算就不改了」。

北捷 文湖線 蔣萬安

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