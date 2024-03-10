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一家4口參加婚禮要包多少？ 網曝1金額：從這起跳不失禮

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇詢問「一家四口參加婚禮該包多少紅包」，引發熱烈回應。圖／ingimage
一名網友好奇詢問「一家四口參加婚禮該包多少紅包」，引發熱烈回應。圖／ingimage

參加婚禮該怎麼包禮金？一名網友透露，近期要帶一家4口一起北上，參加認識近20年的好友婚禮，但他卻十分苦惱，不知道該如何包紅包，便好奇詢問眾人，引發熱烈討論。

原PO在Facebook社團「匿名3公社」發文表示，一位認識將近20年的朋友準備結婚，由於兩人交情不錯，因此他想帶一家4口一起北上參加婚宴，但不確定通常到場參加婚禮禮金應該要包多少，便好奇詢問網友，「參加北部婚宴會館辦的婚宴，基本上該包多少才不失禮呢？」

貼文引發網友熱烈回應，「人數4位我至少會包6600元，一般6600～8800元」、「至少要12000元吧」、「你們佔了快一半位子，至少別讓人虧了桌錢」、「我吃過一桌28000元，我自己包3200元，4個就乘4」、「我覺得2大2小8800差不多，再來就是看交情」。

其中，最多人認為至少應該8000元起跳，「8000元起跳不失禮」、「北部4位我大概會包8000元左右」、「台北4人覺得基本8000元，剩下再往上的就算是交情了」、「都快坐半桌了，8000元吧」、「會特地去交情應該不錯，4位包個8000元起跳比較好」。

有網友透露禮金計算公式，「位置沒在分大人小孩，一桌大概的價格除以座位數再乘以出席人數，就是要包的紅包錢」、「在台北的行情價，流水席一人約1600元，一般餐廳一人約2600元，星級婚宴餐廳一人約3600元，再視交情往上加」，也有網友貼出圖片表示，「紅包金額=1000+400x交情+200x餐廳等級」。

婚禮 紅包

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