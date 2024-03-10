情趣「八爪椅」整張被搬走！汽車旅館籲快歸還 狂吸8千人朝聖

不少人到飯店入住，會將一些備品如牙刷、沐浴包帶回家，不過近日竟有民眾將汽車旅館的情趣「八爪椅」搬走，讓業者傻眼PO網，呼籲入住者趕快還回來。貼文曝光後，也吸引留言區熱烈討論。

「八爪椅」是台灣傳統汽車旅館必備的催情設備，粉專《慾望實境娛樂汽車旅館》昨（9）日發文貼出兩張照片，分別是客人入住前後的房間照，可發現原本放在角落的「八爪椅」整張消失，業者也呼籲：「麻煩偷我們八爪椅的趕快還我們！謝謝！」

貼文曝光後，也吸引大票網友朝聖，截至10日上午11點30分，已吸引8,660多個讚數、超過2,100個分享，底下網友也紛紛表示，「好扯」、「笑死，這個也要偷」、「看樣子很好用」、「說好內用怎麼還外帶呢」。就連有13萬名追蹤者的《財哥專業檳榔攤》也現身留言：「不排除…預先…帶工具…拆解…帶走…」。

另外，也有網友猜測可能是內部員工的行為，畢竟椅子這麼大還能帶出去，若不是客人事先拆解，不然帶離時肯定會被發現，因此有可能是員工基於某種原因，先將椅子收起來了。