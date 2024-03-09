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台灣旅客清水寺「寶特瓶盛水」！後面隊伍大排長龍 網友嘆：好丟臉

聯合新聞網／ 綜合報導
遊客遇到了一群從台灣來的長輩旅遊團，每個人竟拿著一罐寶特瓶盛水，導致後面的人大排長龍，讓人看了很傻眼。圖為示意圖。 圖／pakutaso
遊客遇到了一群從台灣來的長輩旅遊團，每個人竟拿著一罐寶特瓶盛水，導致後面的人大排長龍，讓人看了很傻眼。圖為示意圖。 圖／pakutaso

清水寺是京都的熱門景點，也是許多人心中的必去清單之一。今日有遊客遇到了一群從台灣來的長輩旅遊團，每個人竟拿著一罐寶特瓶盛水，導致後面的人大排長龍，被告知後仍認為「就是可以裝」，這個行為也讓許多網友直呼「好丟臉」，不過也有過來人表示，可能是導遊說可以裝的。

一名遊客在臉書「京都自由行究極攻略」發文，他今天(9日)一早到清水寺祈求健康平安，卻遇上了一群台灣來的長輩旅遊團，大概有10個人，每個人手拿著一罐寶特瓶卡在第一個位置盛水，後面的人大排長龍都在等他們把每一罐水裝滿。

後面的外國人也受不了，斥責他們趕快往前，卻得到回覆「大家都說可以裝，他們自己不裝，而且不裝我幹嘛上來！」，然後同團的人仍繼續一個一個慢慢裝，原po表示，「雖然不曉得可不可以拿寶特瓶裝，但現場的確沒半個人在裝，希望大家不要對台灣有壞印象」。

不少網友看到發文也紛紛留言，「誰家長輩快帶回家，別出來了」、「傻眼」、「這兩年真的覺得台灣長輩團很多都很蠻橫，提醒他們還會裝傻，後來直接跟他們說就開始倚老賣老」、「我最近遇到的台灣人素質都滿差的⋯」、「有夠丟臉的」、「好荒謬的畫面」、「第一次看到」。

但也有人表示可能是導遊說可以的，「之前去黑部立山，下山到了富山站的時候遇到一團台灣團，導遊正在跟團客說站外有個泉水歡迎大家那水瓶去裝水喝喔」、「應該是導遊說可以裝的，之前參加富士山一日遊，忘記去哪個點能夠裝泉水，導遊也說帶自己的瓶子裝」、「3月4日去清水寺，我們導遊有說可以帶水瓶裝，也說懶得裝的話，直接買一瓶也可以」。

出國旅遊 日本 長輩

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