他見女生愛1穿著「這是當代最強發明嗎？」 網認同：恥力要夠

瑜珈褲是不少女性朋友運動時最愛的穿著，而隨著風氣越來越開放，更有許多女孩子直接將瑜珈褲當成外褲穿出去，也引起不少人的側目與討論。有一名網友好奇提問「瑜珈褲外穿是當代最強發明嗎？」貼文也引起不少討論。

原PO在PTT發文寫道，在90年代最流行的或許是丁字褲，而之後的小可愛、牛仔短褲各領風騷，到了當代，他認為應該是瑜珈褲外穿無誤，「不裸露，卻又完全達到吸引異性的效果」，因此原PO好奇想問「瑜珈褲外穿是不是當代最厲害的發明？」

貼文引起眾人議論紛紛，「恥力要很夠」、「敢穿上街的還不是想讓人看，騙人不知道這種心理狀態」、「認真的覺得很不好看，就算身材再好也一樣」、「都沒露，卻引人遐想」、「跟泳衣一樣，只適合在它該有的場合穿」、「確實，超越比基尼了」。

也有不少人認為不必要大驚小怪，「青菜蘿蔔各有所好，敢秀自信都是好的」、「可是瑜珈老師上班就是這樣穿啊，下班還換也太麻煩，反正就運動裝啊」、「瑜珈褲本來就穿在外面，何來外穿之說？」、「只是穿去運動好嗎？一堆噁男欸」、「又沒猥褻還是露出什麼，管人家穿什麼」。

還有網友直言瑜珈褲還是要看人穿，「適合有練過的穿，沒練的只會往強度低的地方擠出一團肉，整體看上去醜」、「大象腿或扁臀，只會暴露放大缺點」、「只適合有平坦小腹的女生穿」、「身材好的人怎麼穿都好看」、「好看，但僅限身材好的，如果身材不好，瑜珈褲是放大缺點的褲子」。