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到餐廳吃飯會選座位？她點名1位置絕不坐 眾人點頭：會避開

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO表示到餐廳吃飯時最不想要坐的位置就是靠近廁所旁邊。 示意圖／ingimage
原PO表示到餐廳吃飯時最不想要坐的位置就是靠近廁所旁邊。 示意圖／ingimage

到外面吃飯時，有些人會特地選擇自己比較喜歡的座位，但也有人完全不在意。有一名女網友就好奇如果到餐廳用餐的話，是否會避開廁所附近的位置，多數人點頭認同「不想聞味道配飯」。

原PO在PTT以「進餐廳會避開廁所旁的位子嗎？」為題發文，她說自己如果到餐廳用餐，通常只要有得坐就好，唯獨不喜歡離廁所近的座位，也就是吃飯時會看到廁所內或是聞到異味的位置，但同事卻覺得原PO太奇怪，也讓她好奇想問大家會怎麼選擇，也會刻意避開嗎？

貼文一出，多數人都認同，「不會在意的人才是反常」、「會避開，不想聞廁所味吃飯啊」、「會耶，能避開就避開，味道跟人走來走去都不喜歡，倒楣一點還會遇到洗完甩手的」、「一定會避開吧，我不想聞味道配飯」、「正常不會想要靠廁所的位置」、「廁所附近跟靠近門口都不喜歡」。

但也有網友有不同看法，「要看餐廳環境如何」、「不會啊，根本不會注意廁所在哪，原來很多人會一直注意廁所？」、「都去飯店餐廳就沒這問題了」。

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