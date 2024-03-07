外食族荷包變薄！水餃一顆10元他「花150才吃飽」 達人分享2省錢招術

萬物皆漲，令許多外食族叫苦連天。一名網友就感嘆，現在一顆水餃貴則10元，自己至少要買15顆才吃得飽，因此好奇問大家買得下去嗎？對此，不少網友認為水餃是吃方便、偶爾外食的選擇，也有人分享更省錢的妙招。

原PO以「水餃一顆10元，還吃嗎？」為題，在PTT發文指出，現在外食一顆水餃最少都要7、8元，貴一點的也有賣到10元，不過店家都只是賣小小一顆，以此為基準，自己不吃15顆以上根本吃不飽，「100元吃不會餓，150元稍有飽足感，認真問大家，水餃一顆10元，真的買得下去嗎？」

話題拋出後引起討論，網友們紛紛表示，「吃啊，10顆剛好一個便當錢」、「我在台北後車站一顆7塊很大顆啊」、「看包甚麼料」、「有蝦子的還可以啦」、「你沒看過1顆20幾元的吧」、「好便宜喔，我這邊一顆25」、「水餃等同泡麵，吃個方便而已」、「沒東西吃才煮水餃吃」、「水餃這種東西偶爾吃而已，沒關係啦」、「想吃的時候就吃，反正漲價是必然的，與其在那講貴，不如努力賺錢」、「吃飽不會去吃水煎包喔，吃7到8顆撐死」、「吃呀，外面吃就是要方便，誰在意錢多」。

也有人表示價格有點難負擔了，「坦白講買不下去，太貴了」、「5塊我都不吃了，更何況更高」、「太貴，又不是肉包」、「一顆10元好貴」；還有人分享省錢妙招，包括自己包水餃，或是買生水餃自己煮，「覺得太貴就自己包」、「有空去黃昏市場買水餃，真的會對價差有感」、「黃昏市場有的還更好吃」、「都買市場的回家煮，一顆3.5元」、「所以現在水餃我都買生的回家自己煮」。