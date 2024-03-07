飯店逃生路線圖「放1處」更方便？ 專家秒搖頭：這是不對的

為了確保民眾的安全，不少飯店業者都會定期檢查消防設備，並在房間內貼上逃生路線供住客查看。近日，臉書粉專「尛迷因」分享一張飯店房間的逃生路線圖，不過因其放置的位置特殊，竟釣出一名消防安全顧問，搖頭表示「這是不對的」。

「尛迷因」轉貼並翻譯國外一名網友的照片，原拍攝者指出，他發現某飯店將火災逃生路線，放在地板與牆壁的交會處，「這樣當廊道充滿濃煙時，大家才看得到」。

不過，貼文釣出一名消防安全顧問，搖頭表示「這是不對的，如果走廊已經濃煙密佈到看不見標示，就代表這條路本來就不該通行，這時候應該要關門避難才對，這時候還去硬闖本來就是錯誤應變」。該安全顧問說明，將逃生路線裝在這麼低的位置，不用等到發生火災，就已經看不到了。

還有不少網友分享看法，「進去飯店就必須要先確認逃生路線了，而不是緊急狀況時才確認」、「直接貼引導線似乎更好，理智狀態下都不一定看得懂平面圖跟判斷方向，更何況緊急慌張時」、「火警時黑壓壓一片那會看得到！逃生指示燈才是最重要的關鍵」、「都到只能趴下才能看到的情況，多半也沒救了吧」。

另外，臺中市政府消防局水湳分隊也曾於臉書分享，入住飯店該注意三項逃生原則。第一點「確認逃生路線」，多數飯店內都必須放置場所位置圖、疏散避難圖與飯店平面圖，而這些圖通常被貼於房門後方，或收錄房間內的客房手冊中；第二點是「熟記逃生與消防設備的使用步驟」；第三點則為「檢查消檢紀錄與防火機制是否完備」。