交通微罪不予檢舉！他驚覺「1車位變多」 網嘆：大違停時代來臨

行政院會今（7）日通過罰鍰1200元以下10種輕微違規限縮不予民眾檢舉，有網友直呼「這樣以後大家都可以臨停殘障車位了是嗎？」話題拋出引熱議，有人回應「你只要比警察快就好了」，但也有人反駁「我就常看到停身障車位車被夾罰單」。

一名網友得知行政院最新拍板的交通違規記點及檢舉措施後，下午在PTT八卦版發文表示，「停身心障礙者車位被說是微罪不用舉發，這樣以後大家都可以臨停殘障車位了是嗎？反正真正的身心障礙者也不能檢舉，車位變真多」。

對此，網友們紛紛回應，「可以，除非警察親自開單」、「可以，還比較大，比較好停」、「早就很多人停了」、「你只要比警察快就好了」、「認真說，現在的制度除非警察守在車位旁，否則停身障車位幾乎不可能被罰吧？」、「按照以往經驗，30分鐘內根本穩到不行」、「你只要賭對剛好錯過警察就可以嘍」、「不是說可以，而是沒人說你不可以」，也有網友感嘆「大違停時代來臨」。

不過有人反駁，「誰說的，我就常看到停身障車位車被夾罰單」、「我停過（被開罰）3600，你可以試試」、「其實只要打個110，鴿子（警察）還是會來開單的」、「只是不受理檢舉，但警察還是可開單喔，所以檢舉者改成通報一樣可能被抓」、「停身障車位罰單比停紅線貴，自己斟酌」。

據行政院官網，院會今日通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，其中刪除部分可施以勸導不予舉發的違規事項，包含騎機車未戴安全帽、騎車講電話、汽機車駕駛抽菸、倒車未顯示燈光或不注意行人，以及在橋樑、隧道、圓環、人行道、交岔路口臨停，還有身心障礙專用停車位違停等，全案後續將送請立法院審議。