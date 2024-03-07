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點名日本旅遊「1地區」最過譽！ 他曝親身體驗：比不上東南亞

聯合新聞網／ 綜合報導
日本沖繩縣的海岸線。聯合報系資料照
日本沖繩縣的海岸線。聯合報系資料照

台灣民眾非常喜歡到日本度假，其中海上觀光資源豐富的「沖繩」更是許多人的首選。不過，有鄉民在PTT指出，他認為沖繩完全不是玩水、度假的好地方，不解詢問「到底有什麼好玩的？」引發網友兩派論戰。

原PO以「沖繩是日本最過譽的地區嗎？」為題表示，他以前只要一放假，就常常到東南亞海島玩耍，幾年前到日本沖繩旅遊後，「發現完全不是玩水、度假的好地方」。他說明，沖繩市區小小的，就連飯店也不大，只有偏遠的海邊度假村才比較像樣。

原PO坦言，沖繩的食物和福建料理差不多，「海鮮是比台灣划算，但也不突出，反而沉溺在泡盛的麴味中」。除此之外，他非常不喜歡珊瑚礁海灘，認為其沙粒非常粗糙，並直言「不要說長灘島，連福隆、Pattaya（芭達雅）的沙灘沙質都屌打沖繩」。

原PO指出，沖繩部分海灘旁除了廁所和淋浴間，無其他設施，而位在北部的海洋博公園海豚秀表演也與台灣野柳、花蓮海洋公園差不多，且附近沒有可搭配的景點。他表示，若以同樣的價格想體驗跳島、潛水，不如選東南亞其他海島，不解直問「沖繩身為一個不到台灣1/10面積的島嶼，到底有什麼好玩的？」

貼文一出，引發兩派論戰，部分網友支持原PO的論點，「沖繩本來就不是國際級觀光地區」、「中肯，我寧願去墾丁」、「海島度假唯一推薦馬爾地夫」、「要潛水的話，東南亞真的比較好」、「之前去（沖繩）4天，最後一天完全不知道要幹嘛了」。

但也有人非常喜歡到沖繩度假，「帶小孩非常方便，有海邊，有水族館，飛機、開車也不用太久」、「作為悠閒度假島，論安全、交通價格、食物與景觀，整體綜合考量，以台灣出發來說，沖繩我排第一，我自己就去過四次」、「便宜就是王道」、「沖繩人普遍對台灣人友善，店員英文較好，旅遊氣氛也比日本本島要放鬆很多」。

日本沖繩一景。圖／ingimage
日本沖繩一景。圖／ingimage

PTT 日本 東南亞 沖繩

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