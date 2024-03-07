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兩派戰翻！「背包在前」是搭車禮儀？ 網友不挺：被人靠近超噁

聯合新聞網／ 綜合報導
大眾運輸上下班時間人潮多，有網友疑惑問乘客為何不將後背包往前背。示意圖／ingimage
大眾運輸上下班時間人潮多，有網友疑惑問乘客為何不將後背包往前背。示意圖／ingimage

每到上下班時間，水洩不通的大眾運輸是許多通勤族的惡夢。一名網友今（7）日在臉書社團「爆怨公社」發文，他不滿表示：「為什麼（乘客）不能背包背在前方呢？可以省好多空間出來」，貼文一出，引起兩派人馬論戰。

有網友解釋背包在後的原因，「背前面是禮貌，背後面是正常」、「之前我搭電梯會換來前面，後來發現我就是個傻子」、「助跑姿勢準備好，衝殺出一條血路」、「但當你坐在背在前面的人正前方的時候，你會想問他背包背前面幹嘛」、「才不會被人靠太近」、「多一個空間，然後變很擠，就有人直接貼在你背後，超噁」、「不管你背在什麼地方，空間不可能省出來」、「背前面人也是要往後退…空間是不會多出來，只是避免掉不經意撞到人」、「上車前就背在前面或拿在手上會很不方便，背前面會一直滑下來，拿手上有時候怕掉或是還有其他東西。上車之後，就根本沒空間沒時間讓你把背包背在前面」。

但也有人認為，背包在前一來不會造成他人困擾，二來可以避免貴重物品遭竊，「難道不能背前面嗎？這是搭交通工具的禮儀啊」、「背到前面多少會讓出一些走道的空間，或是將背包放在公車前輪拱的平台上」、「超討厭這種，每次搭電梯就開始背包攻擊」、「人多時真的覺得包包背前面有安全感，被扒過真的會怕」、「上公車我背包都改手提或用腳夾住，手提經過走道比較不會卡到人，一堆背著後背包硬擠那小小的走道超哭」、「在日本大家都會背到前方，台灣雖已有宣導但仍需加強」。

其實北捷在「捷運禮節」中，早已宣導「背後背包之旅客，進入車廂請改以手提，避免影響其他旅客」。不過有人直言，「拿行李箱的怎麼辦？」、「請問我抱著小孩，背包要如何背前面？」、「在擁擠的空間，不管背前還是背後都很糟」、「認真說，真的擁擠的時候，包包手拿放在腳旁邊才是有省到空間，膝蓋那邊才是最空的」。

大眾運輸 通勤族

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