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年紀越大越不愛社交？她曝「從E人變I人」 掀網共鳴：元氣都被抽走

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友透露，她發現自己似乎隨著年紀漸長，變得越來越不愛社交，引起許多網友共鳴。示意圖／ingimage
女網友透露，她發現自己似乎隨著年紀漸長，變得越來越不愛社交，引起許多網友共鳴。示意圖／ingimage

近年來「MBTI 16型人格測試」變得十分流行，更成為不少人必備的聊天話題之一。日前，一名女網友在PTT透露，她近期的測驗結果為「I人」，發現自己似乎隨著年紀漸長，變得越來越不愛社交，貼文一曝光便獲得許多網友共鳴。

原PO以「年紀越大是不是會變得不愛社交」為題稱，她之前在辦公室聽到後輩們在聊MBTI，便好奇做了測試，最後結果顯示為「I人」。不過她表示，自己以前應該是E人，因為她不只一看到人就會自動打招呼、聊天，還會幫忙炒熱氣氛。

隨著年紀漸長，原PO坦言，她現在都只想坐在角落，甚至偶爾會心想「不要看到我最好」。她透露，最近和好久不見的朋友們聚餐，大家也都有感受到她的變化，好奇提問「大家也有覺得自己從內向變外向，或是外向變內向嗎？」

貼文一出，立刻掀起一票網友共鳴，「大學時也很愛社交，現在老了只想自己一個人」、「我覺得是成熟了，知道講錯話很麻煩，或者工作真的太累，無心聊天」、「我有朋友考上公務員，幾年後個性從原本活潑變得很少話，感覺元氣都被抽走一樣」、「越長大價值觀改變，能聊得來的也少了」。

MBTI 16型人格測試」為一種性格測試，測驗結果會依據能量態度（E：外向型、I：內向型）、感知功能（S：實感型、N：直覺型）、判斷功能（T：思考型、F：情感型）、生活態度（J：判斷型、P：感知型），誕生出16種不同的類型。

MBTI PTT 社交

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