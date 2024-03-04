台北人比較擅長「走路」？ 網分享：一天可走2公里

許多人在趕路、趕上班時，會選擇搭大眾交通工具，或開車、騎機車等方式代步，不過日前有網友以「台北人是不是比較能夠走路？」為題，好奇台北人是不是都喜歡用步行的？對此，內行人曝關鍵「因為台北的人行設施比較完善」。

一名網友在PTT發文表示，去年他去台南出差，順便找朋友吃飯，兩人就找了一家在飯店1公里的餐廳約見面吃飯，吃完後朋友說要開車載他回飯店，他則回應「我走路就好，順便當運動」，朋友突然回「對喔！你們台北人比較能走路！」

聽了朋友講這句話，原PO好奇提問「是不是對中南部的人來說，台北人是不是都比較能夠走路？特別是那種一走就可以走1、2公里的。不曉得身為台北人的你是不是真的特別能走路，而身為中南部的你，是不是連100公尺也懶得走呢？」

對此，許多網友回應「我住台南，500公尺內我會走路，超過我就要騎機車了」、「我媽也這樣，2公里內的路程都用走的」、「台北人不只用走的，還都走超快」、「南部人都直接騎車吧」、「以前住台北真的覺得走個40-50分鐘還好」、「我也很喜歡在台北走路，在街頭散步很不錯」、「我也很喜歡在台北走路」。

也有內行網友表示「台北的行人設施完整」、「主要是在南部走路有危險吧，台北的人行道相對比較多」、「台北騎機車也方便，但停車很麻煩，所以大家才乾脆用走的吧」、「台北機車亂停會被抓很嚴，而且車位太少，根本是被逼著走路的吧」。