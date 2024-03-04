紅到日本！他開箱「狗狗」冰棒太逼真 日網暴動：想去台灣買
冰品名店「CornerCone酷礦美式冰淇淋」主打許多擬真造型，外觀超逼真的冰品，從可愛的狗狗冰棒，到帥氣的恐龍或卡通裡的美人魚冰淇淋，都是他們拿手的熱門品項。最近酷礦的創意冰品甚至紅到日本，讓來台遊玩的日本網友，感到不可思議。
日本網友「tarte-ispahan」近日在社群網站X上分享，表示他最近逛台灣的7-11，買了酷礦的「紅貴賓造型冰棒（焦糖奶茶）」品嚐。然而，上頭的紅貴賓狗造型，實在還原得太過栩栩如生，讓他感到吃起來壓力很大。
台湾のセブンイレブンで見つけたキャラメルミルクティーアイス、ちょっと、かなり食べづらい😅 pic.twitter.com/rI8lCFSmEe— tarte-ispahan (@tarte_ispahan) March 1, 2024
許多網友也表示「好可愛」、「太逼真了吧」、「下次去台灣也要買」、「感覺有點可怕」、「照片看得我腦袋都打結了」、「品質有夠高，超想買」、「這下非去台灣不可了」、「以前好像要去淡水才有得買」、「去淡水老街的店，還有鬥牛犬等等造型喔」。
酷礦目前在台灣有四家分店，分別為新北淡水門市、高雄棧二庫門市、高雄文化總部門市及屏東墾丁門市，另外在中國大陸、杜拜也設有分店。目前7-11販售的，主要為「酷礦-紅貴賓造型冰棒」這一品項。
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