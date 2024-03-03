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去日本玩睡到中午？他傻眼直呼出國睡覺「很浪費」 網兩派立場吵翻

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，無法理解有些人出國旅遊還睡到中午，引發網友熱烈討論。圖／ingimage
一名網友表示，無法理解有些人出國旅遊還睡到中午，引發網友熱烈討論。圖／ingimage

有些人出國會早起出門，有些人則喜歡睡到自然醒。一名網友就分享，他聽說有人到日本旅遊，會每天睡到中午，短暫出門閒逛後晚上又回到飯店休息，讓他感到很不可思議，認為這很浪費難得的出國時間。文章引起網友熱烈討論，掀起「用力玩」與「放鬆玩」兩派立場，但也有人認為還是要看旅遊性質。

原PO在PTT發文表示，他聽說有人去日本旅遊，每天都睡到中午11、12點才起床，「不吃飯店早餐也不出旅館，就一直睡到中午，下午出去一下，可能晚上就又回旅館了」，這種旅遊方式令他感到難以置信。

原PO認為，出國應該要多花時間享受當地生活，而不是把時間浪費在飯店休息上，驚訝直呼「真的有人這樣日本旅遊的嗎？這日旅時間不浪費嗎？」

文章引發網友熱烈討論，其中一派人同意原PO看法，認為應該用力玩得盡興，「去日本沒有每天三萬步對得起機票錢嗎」、「要睡在家裡睡就好了」、「浪費錢的玩法」、「這有點離譜，一般九點多十點出門差不多，避開上班時間，時間很值錢的，寧可晚上早點睡」。

另一派人則認為，出國就是要放鬆，「出國旅遊就是要放鬆啊，逼自己早起幹嘛」、「是來度假又不是來行軍」、「一年出國沒幾次的，才在那邊搞得跟行軍一樣」、「去玩就是要放鬆，趕行程搞得比上班還累是本末倒置」、「出去玩還要按表操課太累了吧」。

此外，也有網友表示，「看性質，第一次去的地方會急行軍，重遊的話就會比較放輕鬆」、「玩一個點的話會，晚上再訂個好點的餐廳」、「有錢人才會出國睡大覺」、「有錢有閒的人都這樣，只是搭飛機去逛街購物吃好料」、「很多店家10點才開門，沒有要趕時間移動的話，當然是慢慢起來」、「要拍照會超早就出門避開人群，但拍完再回來補眠」。

出國旅遊 日本

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