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他在咖啡廳聊天遭陌生男狂噓「我在開會」 網怒嗆：想安靜去別的地方
咖啡廳舒服的環境與方便設施，讓許多上班族或學生都喜歡在店內處理事情。不過，有網友在「匿名公社」抱怨，自己最近和好友在咖啡廳聊天時，竟有陌生男子在店內開視訊會議，便大聲要求原PO安靜，讓他很傻眼。
原PO表示，近日他和好友相約至咖啡廳聊天，雖然兩人都小聲交談，卻有陌生男子不斷發出「噓」聲要求安靜，後來對方甚至直接大吼「安靜，我在視訊會議」。男子無禮的舉動讓原PO很傻眼，忍不住發文嗆「在圖書館安靜是常識，但在咖啡廳不能講話是在？」
貼文底下，不少網友怒嗆男子的行為，「我會跟他說，這不是圖書館，也不是你工作場所，這是公共場所，我也沒大聲喧嘩，要安靜請去別的地方」、「我會講更大聲」、「他應該在自己家才對」、「叫店員跟他講，『你沒有權利因為自己在視訊就叫別人不要講話』」。
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