台灣人瘋出國！他問「怎樣才考慮國旅」 網曝3個字唯一解

近年來不少民眾抱怨國旅太貴，不如出國還比較划算，一名網友就指出，他認為國內旅遊景點重複性高，加上昂貴的旅宿費用，讓他近期都不會想在國內旅遊，寧願將錢省下來出國。貼文引發討論，多數人持相同看法，不過也有網友提出「1情況」會考慮國旅。

原PO在PTT發文表示，在國內旅遊景點容易重複，且住宿隨便一晚都破萬，因此他短期內不會再考慮國旅了，「還不如待在家裡省錢，一年出國一次就好」。原PO指出，國內旅宿費用對許多民眾來說都太過昂貴，整體而言一趟旅程的CP值不高，好奇詢問「大家要怎樣才考慮國旅？」

貼文引發討論，多數網友認同國旅太貴，不如把錢存起來出國，「淡季去日本划算太多」、「直接把住宿費換成機票去日本玩都爽」、「寧願出國」。但也有人反駁，認為台灣不少地區能找到2000元上下的住宿，搭配「台灣好行」還能享優惠，並不會花多少錢。

另外，有網友建議可以選擇國內「一日遊」，以節省住宿費等開銷，「一日遊唯一解」、「一日遊，非假日去」、「不住宿就可以了」。