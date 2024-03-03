快訊

媳婦不想生…婆婆嘆「怎跟祖先交代」 網回：妳就磕頭謝罪吧

召委選舉讓藍白合格局成形？ 前藍委認2026恐仍會一戰

學前特教缺資源 公幼夾縫中放大價值、家長自立自強

台灣人瘋出國！他問「怎樣才考慮國旅」 網曝3個字唯一解

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友透露，國內旅遊價格太貴，景點重複性又高，不如出國划算，圖為出國旅遊示意圖。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
一名網友透露，國內旅遊價格太貴，景點重複性又高，不如出國划算，圖為出國旅遊示意圖。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

近年來不少民眾抱怨國旅太貴，不如出國還比較划算，一名網友就指出，他認為國內旅遊景點重複性高，加上昂貴的旅宿費用，讓他近期都不會想在國內旅遊，寧願將錢省下來出國。貼文引發討論，多數人持相同看法，不過也有網友提出「1情況」會考慮國旅。

原PO在PTT發文表示，在國內旅遊景點容易重複，且住宿隨便一晚都破萬，因此他短期內不會再考慮國旅了，「還不如待在家裡省錢，一年出國一次就好」。原PO指出，國內旅宿費用對許多民眾來說都太過昂貴，整體而言一趟旅程的CP值不高，好奇詢問「大家要怎樣才考慮國旅？」

貼文引發討論，多數網友認同國旅太貴，不如把錢存起來出國，「淡季去日本划算太多」、「直接把住宿費換成機票去日本玩都爽」、「寧願出國」。但也有人反駁，認為台灣不少地區能找到2000元上下的住宿，搭配「台灣好行」還能享優惠，並不會花多少錢。

另外，有網友建議可以選擇國內「一日遊」，以節省住宿費等開銷，「一日遊唯一解」、「一日遊，非假日去」、「不住宿就可以了」。

出國旅遊 國旅

延伸閱讀

小費文化歪樓？ 男子剪髮竟被要求付90%小費

冷到沒朋友！最高冷的「3大星座」傲到骨子裡 第一名別人要直視都難

仙草的量詞是什麼？學生回應「這答案」讓老師笑爆：我會氣死

大推飯店1備品！她回家秒下單30個 網全爆共鳴：真的好用

相關新聞

他在咖啡廳聊天遭陌生男狂噓「我在開會」 網怒嗆：想安靜去別的地方

咖啡廳舒服的環境與方便設施，讓許多上班族或學生都喜歡在店內處理事情。不過，有網友在「匿名公社」抱怨，自己最近和好友在咖啡廳聊天時，竟有陌生男子在店內開視訊會議，便大聲要求原PO安靜，讓他很傻眼。

台灣人瘋出國！他問「怎樣才考慮國旅」 網曝3個字唯一解

近年來不少民眾抱怨國旅太貴，不如出國還比較划算，一名網友就指出，他認為國內旅遊景點重複性高，加上昂貴的旅宿費用，讓他近期都不會想在國內旅遊，寧願將錢省下來出國。貼文引發討論，多數人持相同看法，不過也有網友提出「1情況」會考慮國旅。

陸網紅挑戰400元吃台灣夜市笑「不夠花」 網見1點激動了：沒人敢拍

台灣夜市充滿特色小吃，不少海外觀光客來台必逛。中國大陸YouTuber「小鐘Johnny」日前和妻子來台旅遊，第一次體驗逛台灣夜市，就特別前往北市饒河，挑戰用400元台幣做為上限消費，引起熱烈關注。

母為還人情要女兒「分租男大生」 遭拒怒嗆：是要斷絕關係？

媽媽若提出無理的要求，身為兒女的你會答應嗎？一名網友指出，自己今年在台北市買1+1小房自住，當時媽媽贊助了60萬頭期款，沒想到近日卻擅自主張，答應讓即將升大學的表弟搬來與她同住，理由竟是「欠小阿姨很多人情，不好拒絕」，讓她相當傻眼。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

夜市1小吃「只要加熱」要賣60元 他嫌太貴：怎麼很多人排隊？

台灣的夜市遠近馳名，網羅了各式各樣傳統、創新的小吃和餐點，總讓人喜歡進去挖寶嘗鮮。有一名網友點名「玉米杯」這款小吃，製作簡單但價格不便宜，讓他不解為何很多人排隊購買。

年輕人愛辦「寶寶性別趴」 網搖頭：用粉色藍色區分觀念老土

有些年輕人懷孕後，會邀請親朋好友參加「寶寶性別派對」，一名部落客對這活動感到疑惑「其他人真的對寶寶性別很期待又很好奇嗎？」引起網友熱議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。