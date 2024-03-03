陸網紅挑戰400元吃台灣夜市笑「不夠花」 網見1點激動了：沒人敢拍

台灣夜市充滿特色小吃，不少海外觀光客來台必逛。中國大陸YouTuber「小鐘Johnny」日前和妻子來台旅遊，第一次體驗逛台灣夜市，就特別前往北市饒河，挑戰用400元台幣做為上限消費，引起熱烈關注。

小鐘是一名來自中國的旅客，在非洲長住好幾年，也時常分享當地文化與現況給華語圈觀眾。近日他到饒河夜市挑戰人民幣100元（約台幣400元）花費看能吃多少美食。只見影片中，小鐘相繼買了的胡椒餅、香酥雞、花生糖冰淇淋潤餅捲、醬汁啤酒螺等，其中吃到花生捲冰淇淋時，也對於冰淇淋加上香菜的組合感到驚奇。

好吃歸好吃，荷包也一點點減少，小鐘此時已花到剩下台幣10元，卻還有一半的夜市仍未逛完，最後還抵擋不住黑糖珍奶、鹽酥雞等誘惑，忍不住加碼購入。小鐘也表示台幣400元真的不夠花，來台灣一定要帶好錢，實在有太多美食了。

網友看完影片後紛紛表示，「小鐘開頭說看台幣400能買什麼，我就心想，一定瞬間花完」、「台灣夜市已經不是小吃價了」、「只有小鐘拍出了台灣通貨膨脹速度太快的現象，沒有人敢拍」、「這兩三年台灣薪資提升，物價也隨通膨關係變貴了，加上您逛的是觀光夜市，美食太多了，幾百元一下就花完是肯定的」、「因為小鐘去的都是觀光區的夜市，如果時間夠長可以到全台灣傳統夜市，價格還可能便宜5～15元」。