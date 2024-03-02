母為還人情要女兒「分租男大生」 遭拒怒嗆：是要斷絕關係？

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出，媽媽先前贊助60萬頭期款幫忙自己買房，近日卻擅自主張，答應讓即將升大學的表弟搬來與她同住，理由竟是「欠小阿姨很多人情，不好拒絕」，讓她相當傻眼。示意圖／本報資料照
一名網友指出，媽媽先前贊助60萬頭期款幫忙自己買房，近日卻擅自主張，答應讓即將升大學的表弟搬來與她同住，理由竟是「欠小阿姨很多人情，不好拒絕」，讓她相當傻眼。示意圖／本報資料照

媽媽若提出無理的要求，身為兒女的你會答應嗎？一名網友指出，自己今年在台北市買1+1小房自住，當時媽媽贊助了60萬頭期款，沒想到近日卻擅自主張，答應讓即將升大學的表弟搬來與她同住，理由竟是「欠小阿姨很多人情，不好拒絕」，讓她相當傻眼。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「遇到這種親戚跟媽媽真的是⋯」為題，指出自己今年在台北市買了1+1小房自住，媽媽也贊助了傢俱、頭期款共60萬元。不過，近日媽媽卻擅自主張，說小阿姨的兒子9月要上大學，會搬來與她同住，突如其來的無理要求，讓她當場傻眼。

這名網友進一步指出，小阿姨怕學校宿舍不好抽、加上台北房租昂貴，才問兒子能不能來一起住，加上媽媽因為欠了小阿姨很多人情，覺得親戚間互相照顧是應該的，就答應對方。但此舉讓她相當憤怒，直言跟表弟不熟，也不清楚對方的生活習慣、交友狀況，當場拒絕同住提議。

不料，媽媽卻拿當初有出錢幫忙買房說嘴，認為是首次拜託她幫忙，至少讓表弟住一個學期。這名網友表示不願妥協，強調會歸還房子頭期款的錢，卻引來媽媽怒轟，直言「分那麼清楚是要斷絕關係嗎」？

貼文一出後，多數網友為她打抱不平，紛紛表示「超不尊重欸！而且入住者是男生不是女生欸，你媽也太沒危機意識了吧」、「還她60萬並且拒絕到底，誰知道哪天又有什麼親戚北上旅遊，把你那邊當免費民宿用」、「你媽人情自己還，她那麼想當好人就叫他自己租一間給阿姨兒子住」、「房子名字是妳的就堅持拒絕，然後錢還給媽媽」、「又多一個經驗告訴我們，買房子別跟家人拿錢」、「如果同性別可能還好說一點，異性也太白痴了吧」。

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