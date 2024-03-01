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赴日血拼驚見「悠遊卡也能刷」 陸網羨慕爆：一個大震驚

平價牛排新人氣王是它？最低200元有找 吃到飽品項超豐富

聯合新聞網／ 綜合報導
平價牛排「小時厚」開店數急起直追。 擷自小時厚牛排連鎖總部臉書網頁
平價牛排「小時厚」開店數急起直追。 擷自小時厚牛排連鎖總部臉書網頁

細數台灣平價牛排館，會想起哪些店家？一名女網友近日在抖音上分享一家平價連鎖牛排店，最少僅需花費190元，不只能吃到一盤平價牛排，包括附有濃湯、吐司和其他古早味零食，讓消費者覺得CP值超高。

女網友以英語介紹這間名為「小時厚牛排」的店家，表示非常喜歡這家牛排店的古早味，完全讓人真的回到「小時候」了。店內除了提供190元至200多元的平價牛排，還奉上包括有抹醬土司、咖哩飯、玉米濃湯、零食、爆米花、飲料及霜淇淋等琳瑯滿目的食物、全部吃到飽的餐檯，供消費者自由取用，讓她直誇：「有一堆免費的東西感覺真好！」

但女網友也表示，儘管這家牛排店的牛排味道不錯，但這裡的用餐環境因為排煙設備很差，坐在店內用餐的話，得要有心理準備。也有網友在小時厚牛排總部臉書的下方留言，的確環境衛生尚待加強。

根據小時厚牛排總部臉書，這家連鎖的平價牛排館強調用的都是原肉，非組合肉；據了解，目前在全台已有29家分店，超越貴族世家26間，並對我家牛排33間的布局急起直追。

在價格上，孫東寶牛排最便宜的牛排餐為190元，與小時厚牛排同價格；而我家牛排單點沙拉吧一人是350元，主餐價格從380元起跳，貴族世家的牛排最低從400元起跳，在價格上均略貴於其他平價牛排店。

@i.am.pkveritas.eat

Sahansi 7.5/10 points 小時厚牛排 ❤️ Cheap ❤️ Free lots of stuff 🥲 ventilation system sucks #food #eat

♬ Roxanne - Instrumental - Califa Azul

牛排

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