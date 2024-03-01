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老婆閨密1家4口吃喜酒包3800 事後抱怨3點惹怒眾人：絕交吧

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO不滿老婆的閨密一家四口參加他們的婚禮僅包3600元，事後還怨言一堆。 示意圖／ingimage
原PO不滿老婆的閨密一家四口參加他們的婚禮僅包3600元，事後還怨言一堆。 示意圖／ingimage

結婚是人生大事，不少人都會舉辦婚宴，邀請親朋好友一起來參加，受邀的人也會包禮金答謝並以示祝福，不過有位男網友抱怨去（2023）底結婚宴客，老婆的閨密一家四口出席包了3800元，事後卻抱怨連連，讓他聽了非常無言。

這名男網友在臉書「爆怨公社」寫道，去年底宴客時，老婆的一位閨密帶著老公和兩個小孩出席，因為還推了一輛娃娃車，因此一家4口就佔了5個位置。原PO說他們在南部辦婚宴，一桌15000+10%，而且老婆4年前獨自參加對方婚禮時還包了3600元，但這位閨密帶一家人參加僅包了3800元的禮金，而且當天帶位的人見到她還帶了娃娃車，有提出要幫忙在旁邊找位置，卻被拒絕。

過年期間，原PO陪老婆參加同學會，看到這名閨密一個人參加，但事後得知她跟其他朋友抱怨3點。第一，婚禮當天沒搶到小禮物害孩子哭慘，竟然怪罪原PO沒有幫忙預留禮物，而且位置還選得太邊邊。第二，閨密不滿打包回去的菜加熱後變得不好吃；第三，原本說好不送喜餅，由老婆請所有閨密吃下午茶，但原PO只送餅給一位好友，結果讓這位閨密很不滿。

原PO解釋會送這位好友喜餅，是因為對方的太太也是自己老婆的閨密，因為公事無法參加，再加上夫妻倆分開包紅包給原PO，因此才會送餅答謝。

貼文讓不少人看不下去，「這可以移除閨密名單了」、「如果一個人去包了3600，然後一家四口來包了3800還廢話一堆，這種我也不會計較，但是我會不跟那種人往來了」、「至少還有3800，我之前幫我新娘同學收禮金，新娘的4個大專同學來，一起合包2000」、「真閨密，我連禮金都不收，人來就好，吃整桌都可以；真閨密，我會把老公小孩丟在家裡，單人赴宴包6600」、「現在就知道什麼人可以遠離了，有時候用金錢來識別一個人，真的是挺方便的」。

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