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生日聚餐約「539吃到飽」遭嫌吃粗飽！ 網揭殘酷真相：基本不考慮

聯合新聞網／ 綜合報導
吃到飽餐廳提供各式餐點及點心，受到許多台灣民眾喜愛。示意圖／ingimage
吃到飽餐廳提供各式餐點及點心，受到許多台灣民眾喜愛。示意圖／ingimage

吃到飽餐廳提供各式餐點及點心，受到許多台灣民眾喜愛。不過，有網友在Dcard透露，他日前和北部的好友到539吃到飽餐廳慶生，事後對方卻嫌棄的說「不要找吃粗飽的」，讓他非常傻眼。

原PO表示，自己和好友約好生日都會請對方吃飯，最近好友生日快到，他便找了一間539吃到飽餐廳。沒想到，事後對方竟說「下次不要找吃粗飽的（意指只須吃飽而不講究飲食的精緻度）」，於是他立刻追問友人對吃粗飽的定義，對方則強調「599以下都是吃粗飽的」。

原PO透露，自己不在台北生活，一直以來都認為屏東599吃到飽餐廳的料理很豪華，因此難以理解好友的說法，好奇詢問「599以下真的是吃粗飽的嗎？」

貼文底下，有不少網友分析原因，「因為物價漲了很多…現在500多元的吃到飽，很多都是以前400元漲上來的」、「因為論餐點的品質，599點餐的餐廳跟599吃到飽差異是非常大的」、「我不會考慮低於800元的吃到飽，團體聚餐除外，太低價位的吃到飽，食材口味都很一般，甚至難吃」、「有一點規格的吃到飽都800元起跳了」。

部分網友則認為朋友的言論太直接，「很多友情都是許多小小的問題累積，漸漸產生磨擦而淡掉的，因為覺得跟好朋友很熟，所以講話常常都太隨便」、「我是你的話，絕對超不開心，雖然599不是很高級，但好歹也是一筆錢，也是我的心意」、「下次帶他去吃一人一套200～400元的套餐還比較省！吃個氣氛」。

Dcard 吃到飽 餐廳

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