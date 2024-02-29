禮拜三變固定假日？他喊做五休二累到「精神病一堆」 網掀正反論戰

台灣每周5天工作制一直是眾人討論話題，一名網友提出「禮拜三變固定假日才是生活吧」，掀起兩派論戰，有人覺得工作上確實更有效率；但也有人擔憂薪水變少、事情難交接。

原PO在PTT閒聊版上發文表示，禮拜三多放1天假，才是真的人類在過的生活，一個禮拜連續工作5天，「累都累死了，難怪精神病一大堆，癌症、洗腎、醫院人也一大堆，禮拜三放假是不是有益全體身心健康啊？」

話題拋出後，引起兩派網友戰翻，支持的人指出，「現代人真的需要」、「沒錯，收垃圾的禮拜三就不收」、「確實很多精神疾病是因爲工作」、「工作更有效率」、「好像有道理，禮拜三放假爽度大勝週休二日」、「去國外看歐美的工時，台灣勞工太辛苦」、「真的，比連假補班的好太多了」、「整個身心靈都舒坦」、「不然公司改週三遠距上班日，六日照休」、「我願意為了這件事遊行」。

至於反對一周放假3天的網友認為，「薪水也少1／5呢」、「但你薪水也變少，你ok嗎？」、「服務業更累」、「先問各位接不接受餐飲業周休三日，不要整天在那邊哭餐廳沒開」、「工作超難交接的好嗎，不如工作一到四」、「想放假不會自己請假？」、「現在年輕人過得太安逸」、「台灣勞工假太多」、「每天喊台灣沒進步，結果一直要休」。

其實早在2023年3月，就有民眾提出連署「讓台灣成為亞洲第一個週休三日的國家」，提案最終獲得5736人附議支持通過，但行政院以影響層面廣泛，配套措施未臻完備為由回絕。中研院經濟研究所陳明郎研究員認為，勞工比起縮短工時，更應爭取合理薪資。