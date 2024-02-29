台灣停車位難找日本卻「滿街都是」 網揭原因：所以違停少

對許多開車旅遊的人而言，有時候繞半小時還找不到停車位。不過一名網友發現，日本大停車場幾乎隨處可見，而且觀光地區的停車費不算貴，因此好奇詢問原由。

一名網友28日在PTT八卦版上表示，自己在日本常常都能看到停車場，尤其是巷子內，常常有停1、2台就滿的畸零地，雖然全場可停數量少，但是很多地方都能停1、2台，累積起來也很可觀。他指出，日本大型停車場也幾乎隨處可見，而且觀光景點的停車費其實不算貴，發文問道「為啥日本停車場可以多到數不清？」

對此，網友們紛紛回應，「因為路邊不會有停車格，當然就得設停車場」、「有車的人也擠電車上班，因為才有補助」、「有些城市規定地要當停車場X年才可開發」、「日本違停大概罰1萬上下，而且開單開很勤，停路邊還要看邊線配合中線，才知道能不能停」、「除了利用畸零地，還有整棟的的大型停車場，或是地下停車場，上面做營業的複合設施，這樣才正常吧，還是要擠巷子路邊停免錢？」

有人對比台灣狀況，直言「台灣是找到停車場，進場還要排隊」、「台灣的土地都被霸佔炒地」、「台灣的土地都被賣去蓋豪宅」、「廣設停車場，路邊禁停我覺得才是正確做法。上次去（彰化）北斗，願意花錢還找不到停車場停，看著路上一堆違停好像大家習以為常」。