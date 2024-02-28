莫名成知名火鍋「拒絕往來戶」？他揭半年前超嘔經歷 一票人卻不挺

一名網友預約台中某知名火鍋店時，竟發現自己會員早早被註記「凹免單」惡行，甚至還是拒接往來戶。後來一查發現，他過去到其他分店用餐時，因到自助吧拿花枝漿，回來一咬驚覺不妙，吐出來是「衛生紙」，最後跟店家協調後免單處理，此舉就被當時的員工認定為「凹單」，讓他氣的發文控訴。貼文曝光後，也引起網友熱烈討論。

原PO在臉書《爆料公社》發文抱怨，他提早四天預約台中某火鍋店為家人慶生，當時也告知希望位子是一起的，結果隔天接到店長來電，稱員工預約出錯，他們必須分成二～三桌坐，且桌間有一道裝潢牆，現在就看他們能不能接受。

然而原PO認為，店長過程語氣輕佻，不斷重複道：「就看你們囉！看你們囉！」也沒有任何道歉，頗有希望他們知難而退的意味，因此原PO也不開心回應「有沒有客訴電話？」想不到店長直接說：「有的，你上網查詢就有，你客訴我就可以了」，並重複三次自己的名字，似乎不太在意是否被客訴。

掛斷電話後原PO越想越氣，因此回撥了第二通，想搞清楚為什麼被這樣對待，結果對方的態度更加不屑，還直言：「講白一點啦！你的會員資料顯示曾吃過『霸王餐』，會員資料全省連線，你是全省門市的拒絕往來戶」。

聽到此話的原PO也相當震驚，猛然想起約半年前他到其他分店用餐，食用自助吧的花枝漿時，想說味道怪怪的，吐出來才發現是一大坨衛生紙，事後明明跟店家協調好免單處理，也沒有任何刁難或要求其他賠償，卻從此被當天的員工在會員資料上註記「拒接」、「會吃衛生紙」、「凹免單」。

後來原PO也致電當時用餐的分店，結果店長和副店長都很驚訝，認為事情都處理好了，並沒有全省拒接的說法，至於會員資料是一位有問題的員工註記的，現在已經離職。

文末原PO透露，文章是在24日打好，22日客訴後直到26號才接到總公司電話詢問「有沒有接到事發分店的電話或道歉？」，原PO表示沒有後，總公司則回應會再調查，3月2日前給答覆。

不料貼文曝光後，許多網友不挺，「有吃過這間，會知道店裡的花枝漿是自己挖的，有衛生紙是在挖的時候就會發現，而不是下鍋後才發現」、「我是在餐飲業工作啦！但說實在的，我們每次接到客訴有衛生紙的，都是客人不小心丟進去的」、「沒做過服務業，沒遇到常常再凹免單的客人，是真的不會懂的，別說護航」。也有網友建議，最好的報復，就是不要再去消費，勸他不用過於執著了。