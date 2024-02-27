亞尼克關6店面引譁然！ 眾人曝1原因：早就不買了

知名連鎖甜點品牌「亞尼克」近日宣布要關掉6間門市，引起眾人關注，消費者好奇亞尼克的營運是否出現狀況，不過董事長今（27）日現身滅火，強調營運良好，主要是策略調整。有網友在PTT發文好奇有多少人買過亞尼克的蛋糕？

原PO在PTT以「有買過亞尼克嗎?」為題發文，他說印象中在台北捷運有些地方有亞尼克的蛋糕販賣機（YTM），自己也有吃過芋頭口味的蛋糕，不過也僅嘗鮮過1、2次，這幾天看到關閉店面的新聞，好奇有多少人買過亞尼克的產品？

貼文引起眾人熱議，「販賣機剛出的時候很吸眼球，所以有買過」、「很久沒買了，生乳捲還可以」、「超喜翻芋頭奶凍，但這種東西的美味是建立在肥胖上，真的不能常吃」、「跟諾貝爾差不多，就不差，但我覺得亞尼克有幾款鹹派還可以」、「好吃，但是沒什麼變化會膩」、「買過送禮，蠻方便的其實」、「很多捷運站都有擺紅白色大販賣機，從來沒買過」。

多數人不買的理由是因為價格太貴，「越來越貴之後就沒買了」、「真的好貴」、「好吃是好吃，太貴了」、「買過啊，就嘗鮮而已，不會特別去買，而且單價算高，後來就沒再買過」、「覺得貴得好誇張」、「一條團購不到100，亞尼克要賣到好幾百，5、6百都有，盤子喔！不要跟我說用料好才值這價錢」、「以前萬里亞尼克還平價的時候可吃，現在喔，留給盤子」、「我覺得不錯，但是蠻貴的」。