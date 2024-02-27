很敢花？年輕人砸錢飛歐美「機票3萬起」 網曝1原因全共鳴

疫情解封後，許多民眾都利用連續假期出國遊玩。不過一名網友透露，自己飛日本都搭廉航、去免費景點，不敢吃太貴的食物，他粗算飛歐美機票都3萬起跳，不解詢問「年輕人哪來的錢？」

原PO在PTT發文表示，歐美機票隨便一張經濟艙都要3萬起跳，「年輕人到底哪來的錢可以飛過去？」而自己飛到日本玩6天5夜，這樣的旅行總花費一年大概只能負擔一次，還是搭廉航清晨最早的班機，來回票價約為9000元。

原PO坦言，自己只抓住宿一個晚上2000元左右，不敢在當地吃太貴的食物，都是吃定食、小吃，觀光去的也是免費景點。他粗算，用這種極限生存的方式，去一趟日本也要花掉2萬8，「所以為啥一堆年輕人可以飛歐美？我這輩子都還沒去過，有沒有八卦？」

對此，網友們紛紛回應：「家裡有錢啊」、「爸媽贊助」、「年輕人在台積電聯發科啊」、「去竹科看一輪吧，不要活在自己舒適圈」、「你一個月存5000，1、2年就可以去一次」、「富二代、炒房、詐騙、竹科，選一個」、「有沒有理財？」、「日本少去幾次就可以去歐洲了」。

也有網友點出，年輕人不買房，自然有更多財產，引起共鳴「光房子頭期款就可以玩至少10年了」、「反正又不買房不生，錢多出來就去玩啊」、「不跟你們當房奴的多的是，有錢可以出國」、「不買房每年多幾10萬，你說呢？」、「多這幾萬也買不起房子，倒不如出國爽」、「不戀愛、不買房與車，人生就是簡單模式」、「不買房人生就豐富多彩啦」、「住家裡的一個月，差不多省一張機票錢吧」。