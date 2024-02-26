什麼情況會給外送員小費？ 網曝2狀況豪灑小費：太辛苦了

許多人會斜槓外送工作，增加自己額外收入，而民眾也會視情況增加小費給外送員，體諒對方的辛勞。日前有位網友好奇「什麼樣的情況會給外送員小費？」他指出，有次在半夜叫外送，覺得對方很辛苦，就給了外送員小費，好奇其他人會在什麼情況下給予小費。對此，多數網友認為「在天氣狀況不好、過年過節時，都會給予小費」。

日前一名網友在PTT表示，他在週末叫外送時，想到已經晚上11、12點了，外送員還要幫他外送，感覺很辛苦，於是他就給了對方5%的小費。他回想起之前下大雨時，也給過外送員一次小費，因此好奇詢問「大家會在什麼情況下給外送員小費？」

文章曝光後，許多網友認為1情況會給小費「下大雨或天氣狀況不好時」，指出「我通常下大雨會給小費」、「很冷或很熱會給小費」、「大雨或寒流都會給」、「我每次都會給」、「如果有零錢就跟外送員說不用找了，半夜、下雨、天冷都會給」、「天氣狀況很惡劣時，都會給外送員小費」、「過年的時候我也會給小費」、「下大雨通常我會給，過年或中秋團圓我也會給」。

但也有網友認為不需要給小費，指出「工作已經有薪水了，為何還要小費？」、「沒給過，我覺得平台應該多分一點利潤給他們才對」、「我完全不會給小費，因為你外送餐點已經比現場買還貴1/3了，加上將近50元的外送費，這些都算在外送員的薪水裡，你還多給他們」、「等平台上價錢跟店家價錢一樣時才會考慮給，不然都已經給店家和平台抽一次了，還要給小費？平台收過服務費又跟店家抽三成，正常情況都不應該給」。