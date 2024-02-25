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大群螞蟻吃腳指甲！他崩潰喊「沒糖尿病」 內行曝真相放心了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友拍下家中螞蟻大軍啃食「腳指甲」的畫面，讓不少網友嚇瘋。圖／翻攝自Facebook社團「爆廢公社」
一名網友拍下家中螞蟻大軍啃食「腳指甲」的畫面，讓不少網友嚇瘋。圖／翻攝自Facebook社團「爆廢公社」

一名網友分享，昨日在家中地板目睹螞蟻大軍啃食腳指甲現場，讓他感到十分震驚，直呼「為什麼要吃我的腳指甲？」貼文引發眾人熱議，不少人擔憂可能是罹患糖尿病，但有內行人出面推測實際原因。

原PO在Facebook社團「爆廢公社」發布一則影片，影片中數十隻螞蟻團團包圍一塊白色小物，仔細一看才發現是原PO的腳指甲，螞蟻們疑似在啃食的畫面，也讓他驚訝直呼「剛才看到嚇到，為什麼螞蟻要吃我的腳趾甲？」原PO補充，當時旁邊放了一瓶開過的可樂，但螞蟻居然選擇吃他的指甲，「螞蟻這麼不挑的嗎？」

貼文引發熱議，許多人紛紛表示，「一定是你太甜了」、「會不會是糖尿病啊」、「建議驗血糖」、「可能是糖尿病」，但原PO事後也補充，自己沒有糖尿病病史。也有網友透露類似經歷，「我小時候大概幼稚園也有發現，剪完指甲放在桌上一陣子就長螞蟻」。

內行網友指出，螞蟻屬於雜食性動物，「吃你的指甲垢，或是吃上面殘餘的死皮，死掉的角質螞蟻會吃」、「螞蟻又不是只吃甜的，人類的皮屑組織很容易成為昆蟲的食物，尤其會出現在人類生活範圍內的大多都是雜食性，什麼都吃」、「如果螞蟻誤認為指甲是牠們可以食用的食物，或可以用於填充巢穴的材料，牠們可能會搬運指甲」。

指甲 糖尿病 螞蟻

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