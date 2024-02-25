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裝修要請師傅喝飲料？女友不請客情侶大吵 網掀兩派立場

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，最近因為「要不要請裝修師傅喝飲料」跟女友大吵一架，好奇詢問眾人意見。示意圖／Ingimage
一名網友分享，最近因為「要不要請裝修師傅喝飲料」跟女友大吵一架，好奇詢問眾人意見。示意圖／Ingimage

家中施工或裝修時，許多民眾會請工程師傅喝飲料。一名網友分享，最近女友家請師傅刷油漆，他好心提醒女友要記得請飲料，女友卻堅持不要，兩人因此大吵一架，讓他感到很無奈，詢問網友意見。

原PO在PTT以「裝修會幫師傅買飲料嗎」為題發文指出，最近他去幫女友監工，提醒女友要記得買飲料便當給油漆師傅，但女友卻一再敷衍回應，讓他感到很不爽。原PO表示，上次女友加裝冷氣時，他掏錢買便當飲料給兩個師傅，當時就有告訴過女友以後如果有人來裝修，要請人家喝飲料，畢竟做工很辛苦，這次女友卻仍不聽，還回他「我已經有給他們施工費用了，為何還要多花錢請飲料便當」。

原PO解釋，請吃東西只是小錢，花小錢讓師傅心情好，他們會更認真做事，但女友則認為，「把事情做好本來就是他們的義務，而且就算有飲料還是有可能亂做，所以請不請根本沒差」。原PO又說「這是做人的基本禮貌」，女友則更加不耐煩表示，「總之我就不爽買，你要買自己去買」。原PO不禁好奇詢問眾人，「這不是一個很簡單的道理，做人互相而已嗎？還是大家其實都不會這樣做？」

貼文引發網友討論，有不少人都習慣請喝飲料，「有到現場幾乎都會帶飲料」、「會，連買家電含安裝的都會請涼的」、「會，氣氛好溝通比較順利，上次還遇過自己殺價給我的」、「買個飲料去，師傅高興，有些小細節會特別去幫你處理好」、「我做工程的，業主的態度真的會影響施工跟後續服務的態度，當你的工程遇到緊急狀況或是需要人情時，差別待遇就會出來了」。

也有網友認為，女友的立場也沒錯，請客的確會有正向幫助，但沒有人規定一定要請，「絕對不會，要請才會好好做事的人不必找」、「好的師傅不會因為沒被請飲料就做不好工作」、「我是覺得有準備飲料便當是好事，但不用踩在這個道德制高點，教育對方要怎麼做」、「其實師傅薪水很高，你不用請飲料好像自己態度多大方」、「這樣說的話，外送人送餐很辛苦，你也會請他們喝飲料嗎」。

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