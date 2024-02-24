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驚覺保險受益人不是自己！她曬前男友跳腳訊息笑瘋：他現在才知道

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友在交往期間幫前男友保了保險，不料過了15年，前男友才發現受益人填寫的是女方姓名。示意圖，非當事人，圖片來源/ingimage
女網友在交往期間幫前男友保了保險，不料過了15年，前男友才發現受益人填寫的是女方姓名。示意圖，非當事人，圖片來源/ingimage

日前一名女網友在網上分享，她與前男友交往期間，替他保了一份壽險，當時她將自己填寫為受益人，豈料15年後，前男友才發現這份保險的受益人不是自己，連忙私訊她詢問，女網友將對話內容截圖上傳，笑稱「前男友現在才知道他的受益人是我」，引發網友熱議。

該名女網友在臉書社團「爆廢公社上傳一張前男友的聊天紀錄，她表示「前男友現在才知道他的受益人是我」，並附上3個笑到哭的表情符號。只見原PO前男友私訊她，「X！受益人是妳？」並附上保單的照片。根據保單顯示，原PO幫前男友保了10萬元的終身壽險，繳費期間20年，初期為2009年，終期為2085年，其中，身故保險金的受益人填寫的是原PO的姓名。

女網友分享與前男友的聊天紀錄。圖片來源/FB社團「爆廢公社」
女網友分享與前男友的聊天紀錄。圖片來源/FB社團「爆廢公社

網友見狀紛紛留言，「太爽了吧，沒發現的話，若干年後就有一筆意外之財」、「他背脊應該整個涼透了」、「不出意外的話，馬上就要出意外了」、「樓主佈這個局佈了15年之久」、「前男友是指現任老公，對吧？」但也有網友表示，「如果他是要保人，他可以隨時改受益人，有什麼好爽的」、「要保人可以自行更改受益人不需當事人同意」、「別高興太早了，要保人隨時都可以變更身故受益人」。

此外，有人詢問「受益人可以填非親屬？」對此有網友解答，「意外險不行，壽險可以」、「我受益人就是我女友，先用直系親屬再改就好了」、「依保險法第5條、108條、110條、111條等法令條文中，其並未限制身故保險金受益人，所以可以指定任何想要指定的人。重點是你指定的人，拿得到你的死亡証明書來申請理賠嗎」、「可以喔，指定給社福團體也可以」。

保險 爆廢公社 男友

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