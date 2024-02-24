快訊

私校併外語系政大卻創東南亞語文系 看見就業新前景？

不只蝦味先！台中查流入巿面「蘇丹紅」辣椒粉 香辣豬肉絲等6739公斤下架

服刑父赴醫院探遭撞小姊妹喊「爸爸來了」…妹妹心律出現反應

Coser文昌廟拍照喊「全落榜」遭炎上 急刪文道歉 同行怒噴：別招黑

聯合新聞網／ 綜合報導
不少COSPLAY玩家喜愛扮演成動漫、遊戲角色，到各地取景拍攝。示意圖，非當事人，圖片來源/ingimage
不少COSPLAY玩家喜愛扮演成動漫、遊戲角色，到各地取景拍攝。示意圖，非當事人，圖片來源/ingimage

近日一名Coser扮演成「原神」遊戲角色，前往台中一間文昌廟取景拍攝並發文上傳，不料文案卻寫著「全都落榜吧」，引發廟方不滿，要求下架該則貼文。事件經網友熱議後逐漸發酵，該名Coser也刪除貼文並再度發文賠罪，表示將於近日前往該廟致歉。對此，廟方則表示「不會再追究」。

日前一名Coser扮演知名電玩「原神」裡頭的人氣角色「胡桃」，前往台中的四張犁文昌廟取景拍攝。該Coser模仿角色愛作弄人的性格，在文案中寫下「喲？文昌燈？全都落榜吧！」不料看似玩笑的一句話卻引發廟方不滿，要求她下架貼文，並表示將訴諸法律途徑。

COSER扮演成電玩角色至文昌廟中拍攝並上傳，不料文案內容卻引發廟方及網友不滿。圖／翻攝自臉書
COSER扮演成電玩角色至文昌廟中拍攝並上傳，不料文案內容卻引發廟方及網友不滿。圖／翻攝自臉書

而該名Coser雖在留言區聲明只是開玩笑，卻仍然遭受炎上。對此，當事Coser隨即刪除原文滅火，並再度發文道歉，表示「非常抱歉因為自己不當的貼文，導致詆毀廟方和不尊重他人信仰所引發的騷動與不滿，要向大眾再次致歉，並承擔所有責任。」她坦言，自己的處理方式並不圓融，未能達成社會期待。

Coser更提到，「深知該事件讓C圈與喜愛動漫的朋友們承擔了外界不必要的異樣眼光，是我最難以彌補的部分。」她表示，將於近日前往該廟致歉，也強調經歷此次事件後，已經明白未來需更謹言慎行，避免重蹈覆徹。

貼文發布後，依舊有許多網友無法接受，「憑什麼對別人的信仰開這樣低級的玩笑」、「其實這根本就是一件動一點頭腦想一下就知道不能做的事」、「感謝招黑」。不過也有網友替她打氣，「希望有學到教訓就好」、「期待你之後的改變，如果事情多想一些，會更加安全」、「知錯能改，善莫大焉。相信妳能做的更好」。

事後四張犁文昌廟人員表示，經信眾反映才得知這名Coser是在廟內拍攝，當初可能有廟方人員同意拍攝，但不知道發文內容是什麼，現在她把照片刪除了，就不會繼續追究。

Coser 信仰

延伸閱讀

網戰翻！她哀號「今年228沒連假」 上班族直言：更討厭補班

荷包蛋不是牛排！業者發公告防奧客「提1要求」 網笑：這工作太難

短程搭商務艙「會不會浪費錢？」 過來人：有兩樣很棒的體驗

女客買菜「稱攤商沒找400元」下跪大鬧喊救命 網傻眼：之前也遇過

相關新聞

Coser文昌廟拍照喊「全落榜」遭炎上 急刪文道歉 同行怒噴：別招黑

近日一名Coser扮演成「原神」遊戲角色，前往台中一間文昌廟取景拍攝並發文上傳，不料文案卻寫著「全都落榜吧」，引發廟方不滿，要求下架該則貼文。事件經網友熱議後逐漸發酵，該名Coser也刪除貼文並再度發

日本超市招募65歲以上退休族「不會閃到腰？」 網嘆將成台灣未來

政府多會鼓勵企業聘用二度就業及中年轉職的求職者，以保障民眾工作權。有在日本生活的網友發現，日本超市正在招募65歲以上的退休族，且不需擁有相關經驗，年齡不拘，也不需要自備履歷。網友擔心「65歲搬貨不會閃到腰嗎？」不少人都認為，這也將是未來台灣高齡化社會後的情景。

他曝「百元內外食」怎麼吃 網友看完狠嗆：30歲就三高

物價飆升，外食族的經濟負擔也越來越大，若要吃飽恐怕每餐餐費都要超過百元。不過有網友認為，可以選擇80元便當、吃10個鍋貼加酸辣湯、夜市蚵仔煎、大碗滷肉飯加小菜等，還可以到公園喝水省錢，餐費就不需要破百。一番言論遭其他人嗆爆，有網友笑稱「這種吃法30歲以後就會三高」，還有人說「台北80元便當你是看到鬼嗎？」

章魚燒1盒多少錢拒買？網曝「極限價格」：漲價還只剩麵糊

物價不斷上漲，前陣子有人分享章魚燒一盒100元的照片，讓不少民眾感嘆「連章魚小丸子都吃不起了」，近日有網友指出，過去章魚燒3盒100元的優惠不再，一盒至少都要50元起跳，不禁好奇「章魚燒漲到多貴，大家會不想吃？」

短程搭商務艙「會不會浪費錢？」 過來人：有兩樣很棒的體驗

日前有空服員分享商務艙的等級分成三種，服務內容和優先順序有所差別。有網友好奇發文詢問，搭飛機坐商務艙是怎麼樣的體驗？文章曝光後，網友紛紛分享搭過的經驗...

荷包蛋不是牛排！業者發公告防奧客「提1要求」 網笑：這工作太難

荷包蛋有不同吃法與熟度，有人喜愛煎至金黃的全熟蛋，有人喜愛流汁飄香的半熟蛋。不過一名女網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出餐廳照片，只見門口貼出「荷包蛋不是牛排」的公告，底下強調荷包蛋只有全熟跟半熟，「不要再要求五、六、七、八分熟」，最後更無奈表示「老闆好難」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。