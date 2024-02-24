Coser文昌廟拍照喊「全落榜」遭炎上 急刪文道歉 同行怒噴：別招黑

近日一名Coser扮演成「原神」遊戲角色，前往台中一間文昌廟取景拍攝並發文上傳，不料文案卻寫著「全都落榜吧」，引發廟方不滿，要求下架該則貼文。事件經網友熱議後逐漸發酵，該名Coser也刪除貼文並再度發文賠罪，表示將於近日前往該廟致歉。對此，廟方則表示「不會再追究」。

日前一名Coser扮演知名電玩「原神」裡頭的人氣角色「胡桃」，前往台中的四張犁文昌廟取景拍攝。該Coser模仿角色愛作弄人的性格，在文案中寫下「喲？文昌燈？全都落榜吧！」不料看似玩笑的一句話卻引發廟方不滿，要求她下架貼文，並表示將訴諸法律途徑。

COSER扮演成電玩角色至文昌廟中拍攝並上傳，不料文案內容卻引發廟方及網友不滿。圖／翻攝自臉書

而該名Coser雖在留言區聲明只是開玩笑，卻仍然遭受炎上。對此，當事Coser隨即刪除原文滅火，並再度發文道歉，表示「非常抱歉因為自己不當的貼文，導致詆毀廟方和不尊重他人信仰所引發的騷動與不滿，要向大眾再次致歉，並承擔所有責任。」她坦言，自己的處理方式並不圓融，未能達成社會期待。

Coser更提到，「深知該事件讓C圈與喜愛動漫的朋友們承擔了外界不必要的異樣眼光，是我最難以彌補的部分。」她表示，將於近日前往該廟致歉，也強調經歷此次事件後，已經明白未來需更謹言慎行，避免重蹈覆徹。

貼文發布後，依舊有許多網友無法接受，「憑什麼對別人的信仰開這樣低級的玩笑」、「其實這根本就是一件動一點頭腦想一下就知道不能做的事」、「感謝招黑」。不過也有網友替她打氣，「希望有學到教訓就好」、「期待你之後的改變，如果事情多想一些，會更加安全」、「知錯能改，善莫大焉。相信妳能做的更好」。

事後四張犁文昌廟人員表示，經信眾反映才得知這名Coser是在廟內拍攝，當初可能有廟方人員同意拍攝，但不知道發文內容是什麼，現在她把照片刪除了，就不會繼續追究。