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日本超市招募65歲以上退休族「不會閃到腰？」 網嘆將成台灣未來

聯合新聞網／ 綜合報導
日本邁向高齡化社會，有超市貼出歡迎65歲以上退休族應聘。日本上班族示意圖。 美國聯合通訊社
日本邁向高齡化社會，有超市貼出歡迎65歲以上退休族應聘。日本上班族示意圖。 美國聯合通訊社

政府多會鼓勵企業聘用二度就業及中年轉職的求職者，以保障民眾工作權。有在日本生活的網友發現，日本超市正在招募65歲以上的退休族，且不需擁有相關經驗，年齡不拘，也不需要自備履歷。網友擔心「65歲搬貨不會閃到腰嗎？」不少人都認為，這也將是未來台灣高齡化社會後的情景。

一名網友PTT發文表示，他在日本生活，近日到超市買牛奶時，發現牆上貼著徵人啟事，仔細一看竟然是招募65歲以上的退休族，標榜經驗不問、年齡不問（18歲以上）、不需履歷，主要負責商品補貨作業，每週上班時間以排班為主，可彈性選擇，甚至可以每週只上一天班。該網友表示，「日本居然想找65歲以上的退休仔做超市補貨，太殘忍了吧！」

其他人則留言「當作健身很不錯吧，還有錢賺」、「活到老做到老啊」、「這很正常啊，鄉下老人真的沒事做」、「而且他說一個禮拜上一天班也可以」、「65歲搬貨不會閃到腰嗎」、「這不是很好嗎？日本平均年齡都80歲以上了」、「比較便宜，而且日本65+素質是高的」、「找PT的吧，做1-2小，一週一天也行」、「我之前去東京有遇過便利商店的店員是位老爺爺」、「有些老人工作態度比年輕人好多了」。

許多人表示，台灣已有類似景況，網友留言「全聯二度就業的歐巴桑也很多」、「全聯福利熊請支援收銀不都是老人」、「全聯也一堆白頭髮老伯」、「現在台灣不也是，各種努力找老人回流」、「工廠工地70歲都還有在做」、「台灣以後也差不多啦」、「台灣缺人缺到都要找印度人了」、「台灣的未來」。

PTT 日本 超市 退休族

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