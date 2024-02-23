他曝「百元內外食」怎麼吃 網友看完狠嗆：30歲就三高

物價飆升，外食族的經濟負擔也越來越大，若要吃飽恐怕每餐餐費都要超過百元。不過有網友認為，可以選擇80元便當、吃10個鍋貼加酸辣湯、夜市蚵仔煎、大碗滷肉飯加小菜等，還可以到公園喝水省錢，餐費就不需要破百。一番言論遭其他人嗆爆，有網友笑稱「這種吃法30歲以後就會三高」，還有人說「台北80元便當你是看到鬼嗎？」

一名網友在論壇Dcard以「說一餐至少要100的人在想什麼」為題發文，他表示，雙北有很多80元的雞腿便當，「不然去南部吃飯不就解決了嗎？」也可以選擇吃10個鍋貼加一碗酸辣湯，午餐都不會超過百元。

該網友聲稱，晚餐可以去吃夜市平價蚵仔煎，或是大碗滷肉飯加小菜，也不會超過一百元，他表示，還可以到超商購買即期品，喝的可以買20幾元的手搖飲，或是公園飲水機喝水，「不然選吃素便當，價格直接便宜一半，也比較健康」。

對於他的言論，其他網友都非常不認同，紛紛留言「有吃跟吃飽是兩回事」、「又不是每一家雞腿便當都80，台中很多雞腿便當都破百了， 80塊的便當肉很小塊，飯和菜的量也不多。吃蚵仔煎？你是在反串嗎？吃蚵仔煎當晚餐又不會飽，現在已經沒有20幾的手搖飲了，你確定你活在2024年的雙北」、「素便當比葷便當貴多了」、「鍋貼都至少要吃30個才有飽的感覺了，你跟我說10個？」、「台北80你是看到鬼嗎」。

還有人指出，依照這種吃法對身體健康非常有負擔，網友留言「就你這種吃法，每天吃高油、高糖、高鈉、化學物質，大概30以後三高、40以後中風、50以後癌症、60以後歸西、70以後投胎看看能不能吃好一點」、「人家說的是指兼顧健康、營養跟飽足感的情況下沒有100吃不到，像你舉例的便當、超商、夜市，每天三餐吃這些你真的會三高」。

有網友分析「雞腿便當的菜量不足，只求吃飽不求均衡可以，鍋貼的肉大多是油脂較多的肉，菜量也不足，酸辣湯是勾芡湯，也是暴肥套餐。蚵仔煎有菜，但是菜量不夠，而且主題是澱粉，也是發福套餐。魯肉飯也是肥肉+澱粉+高鹹 再來就是超商有很多品項都是高鈉，甚至鈉含量比泡麵還多。手搖二十幾，是好了啦超大杯那種，不然現在隨便都要50起跳。公園都有飲水機，那種不確定被怎樣對待過的飲水機，敢喝的人有多少？素便當除非你要求全菜，不然都是素料，加工食品+高鈉，照你上面提到那些每天吃，我會恭喜你喜提三高門票一張，要吃飽不求健康很簡單，要吃健康，就是另一回事了」。