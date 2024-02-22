荷包蛋不是牛排！業者發公告防奧客「提1要求」 網笑：這工作太難

荷包蛋有不同吃法與熟度，有人喜愛煎至金黃的全熟蛋，有人喜愛流汁飄香的半熟蛋。不過一名女網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出餐廳照片，只見門口貼出「荷包蛋不是牛排」的公告，底下強調荷包蛋只有全熟跟半熟，「不要再要求五、六、七、八分熟」，最後更無奈表示「老闆好難」。

話題一出便引起網友的熱烈回應，「每張公告背後都有無數的故事」、「現在奇葩客人好像越來越多了」、「這工作也太難了吧」、「這個老闆我欣賞」、「客人都被寵壞了，奇奇怪怪的要求特別多」、「店主到底經歷了什麼？」、「很傻眼，都把荷包蛋當成牛排在點餐」、「跟炒飯一樣啊！大辣，中辣，小辣，微辣，小小辣！現在是在買手搖茶嗎？」、「先不管荷包蛋…我比較在乎我的荷包為什麼無法全滿」，還有人自爆，「我以前真的跟早餐店說過荷包蛋要7分熟，老闆臉很臭」、「可是七分熟真的最好吃」。

也有人分享，這種情況常常發生在早餐店，「我做早餐店煎台就常遇到，有翻過去就起來的，還有要求咬下去要噴到臉的」、「我的客人是早午餐店的老闆娘，她說曾經被客戶要求蛋只要一分熟」、「哈哈哈感同身受欸！我也遇過荷包蛋要七分熟的，你來煎給我看」、「以前在做早餐店，荷包蛋有客人要求一分熟（表面熟，連蛋白都沒固定），也有要求九分熟（蛋黃沒變粉，但也不能流湯），忙得時候真的會搞死人」、「真的遇過很多這種奇怪的客人，說五分熟的我都可以接受。每次遇到說三分跟七分的，我都懷疑，他自己有思考過後再發言嗎？」