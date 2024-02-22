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日本人行道「1設置」安全又可阻違停 他嘆台灣全拆光

聯合新聞網／ 綜合報導

台灣的交通一直以來都被國內外網友詬病，尤其行人行走的保障更是讓人擔憂，也因此「行人地獄」一詞受到關注。有網友分享三張日本人行道的照片，只見人行道上的一個設施引起眾人熱烈討論。

原PO在PTT以「為什麼台灣不學日本做人行道圍欄？」為題發文，他說日本會在人行道上增設柵欄，猜測可能的目的是防止違停，從貼出的照片看到，的確不同地區的人行道上增設了不同樣式的柵欄，而且高度並不高，只是在台灣就沒見過這樣的設計。

他認為柵欄讓違停載客、卸貨會變得超麻煩，因此增加這樣的設施之後應該就會降低違規發生的機率，而且加裝成本感覺也不會很高，因此想問大家「有人知道為什麼台灣不加做人行道圍欄嗎？」

貼文引起熱議，不少人揶揄地說，「不符台灣人便宜行事的作風」、「刁民太多」、「撞壞車子，國家賠嗎？」、「連標線都沒畫好的國度，護欄？」、「民調會下降」、「不能違停會很不方便」、「你看哪個縣市民眾願意，不跟你拚命？」、「做美觀點都不會，都是最低標的爛工程」、「台灣路權歸屬是以輪子數量多寡決定」、「台灣交通就這麼神奇，有效的不會做，不然就是一下就被罵到縮回去」。

有網友就透露從1990年代的老國片裡可看到，台北街頭一大堆這種圍欄，主要的目的不是防止違停，而是防止行人任意穿越車道過馬路，只不過後來陳水扁當上台北市長後，張景森擔任都發局長，提出行人至上主義，這種人行道圍欄大量被拆除。

人行道 日本

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