房客入住1提問讓櫃檯滿頭問號 內行人讚細心：容易阻礙逃生

不論是出差或旅遊，多數人都會選擇飯店住宿，比較細心一點的人，在入住時會觀察飯店裡的各個設備。有一名在飯店擔任櫃檯服務人員的女網友日前遇到客人奇怪的問題，對方詢問為何能從房間裡面推開門，奇怪的問題讓女網友聽得一頭霧水。

這名女網友在Dcard發文透露日前有位女客人入住時，打電話到櫃檯詢問「為什麼我可以從房間裡面推開我的門？」原PO聽得一頭霧水，以為自己聽錯了，因此又再重複問了對方一次「小姐妳的意思是…妳現在在房間裡面？然後妳想問妳為什麼可以從房間內推門出來外面嗎？」女客人回答的也很肯定。

原PO雖然還是不太清楚對方想表達的問題，但仍然認真解釋開門的原理給她聽，「我們的門就是普通的門喔！跟妳平常在家一樣正常的操作就可以了喔！」客人聽完後也僅簡單地回了一句「喔，好」然後就掛斷電話了。原PO無奈地感嘆「她是覺得我工作不夠忙，故意找話題跟我聊天，讓我有事做？」

她說自己服務的是老飯店，還沒翻新，房間的門都是普通到不行的門，鎖也是喇叭鎖，不是電子鎖，而且開門的方式是從外往內推，不是從房間裡面往外推，因此當下對於客人的提問才滿頭問號，以為是自己聽錯了。

貼文也引起眾人討論，「但是一般確實很少飯店門 可以從房內推出來的，不是都要用拉的嗎？」、「因為大部分飯店進門用推的，出門用拉的」、「還真沒見過往外推的，一般不都往內拉？」、「她的意思會不會是通常在房間都是拉門出來，不是用推的？」、「還是她是有鎖門，但又可以直接開門？有些門鎖了一握就可以打開，有些是要先開鎖才能打開」。

其中有內行人解釋一般的飯店門都是從房間內拉開，從走廊推進，如果是從房間裡外推式的，火災時可能會妨礙逃生，「去年城中城大火時內部的老舊公寓大部分都是從房間內外推的鐵門，當時走廊上有幾戶推開後沒有關上，阻礙了後面的住戶逃生，導致更多人死亡，為此也修正了公寓大廈管理條例，公寓不能有外推式鐵門。這位住客警覺性跟敏感度都很高欸，佩服！感覺是生活上很細心的人」。