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曾轟動全台！50嵐「1品項」遭下架多年 鐵粉敲碗求回歸：媲美星巴克

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友回憶，50嵐幾年前曾推出「抹茶拿鐵」，並在台灣手搖飲市場掀起一陣旋風，不過後來就下架不再販售。 聯合報系資料照片／記者陳睿中攝影
有網友回憶，50嵐幾年前曾推出「抹茶拿鐵」，並在台灣手搖飲市場掀起一陣旋風，不過後來就下架不再販售。 聯合報系資料照片／記者陳睿中攝影

連鎖手搖飲店50嵐價格親民、品質穩定，長期以來都有一票穩定的客群。2016年50嵐推出「抹茶拿鐵」，其漸層效果曾在台灣手搖飲市場掀起一陣旋風，不過後來就因不明原因不再販售。日前有一名網友在Dcard發文指出「請求50嵐回歸抹茶拿鐵」，讓一票人的回憶再度浮現。

原PO回憶說，當年50嵐推出抹茶拿鐵曾造成一陣轟動，他喝過之後覺得味道完全可以媲美星巴克的抹茶拿鐵，然而星巴克隨便一杯飲料都要上百元，相較之下50嵐販售的抹茶拿鐵就顯得價格親民。當時，不少手搖飲業者紛紛搭上這股旋風，陸續推出抹茶系列飲品，原PO說自己每周都會喝1杯以上的抹茶拿鐵，最喜歡半糖去冰的口感。

原PO感傷表示，自己還一度覺得抹茶拿鐵會成為50嵐的常態性商品，殊不知有一天再度前往門市消費時，發現店員不再說「抹茶拿鐵，好喝呦」，並被告知這款飲品已經下架，「我當下差點哭出來，怒氣之下只好跑去星巴克怒喝，但就是沒有抹茶拿鐵搭上波霸的爽感」。如今想起這段陳年往事，原PO喊話說自己不介意店員是否會調製漸層效果的抹茶拿鐵，「我只求再次回歸」。

原PO在文末補充，希望自己的貼文可以「高調上媒體轟炸新聞讓（50嵐）總公司看到」，並呼籲喜歡抹茶的網友一起來應援，期望可以再次喝到有加波霸的抹茶拿鐵。

不少網友深感共鳴，「現在要喝到有賣抹茶的手搖店說真的不多，50嵐後來沒賣抹茶真的滿失望的」、「好懷念喔，那時候還不捨得把抹茶攪拌的說」、「連署連署，真的便宜又好喝」、「當時還搶不太到，我就是單純愛抹茶，完全不在意它泡起來美不美，但好多人都只是為了拍照排隊，那時候超難買，常常去店家都說賣完了，記得當時我只買過2次」。

另有一票網友說，「那時候沒喝到，好想喝看看喔」、「現在換了紙杯，漸層什麼的也已經是過去式了」、「回歸抹茶不如回歸仙草凍，仙草凍超好吃」。曾經在50嵐工作過的員工留言說，「銷量不好才取消的，之前打工的店大概兩天才會有人點一次，有人點，一次就要用一壺，印象中好像是只能放6小時，超過就倒掉，滿浪費的」、「聽說是因為中南部賣不好，所以北區的統一下架（北區員工路過）」。

星巴克

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