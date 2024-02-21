「最美檢察官」陳漢章1原因換回男裝…曬全家福網驚夫妻臉：以為妳跟自己合照

新北地檢署緝毒專組檢察官陳漢章（樂檢）被封為「最美檢察官」，因為時常在社群分享女裝的服飾穿搭，引發網友關注。不過日前他卻在IG貼出短髮西裝照，並說明這是為了兒子的畢業紀念冊全家福照片而作出的打扮，暖心舉動感動上萬網友。

陳漢章任職檢察官已逾10年，與結婚多年的妻子育有一名兒子。他3年前決定勇敢做自己，開始穿著女裝亮相，並在個人IG上分享時尚穿搭，至今吸引7.8萬名粉絲追蹤，獲得一票網友喜愛。過去新北地檢署就曾表示，陳漢章除了外型亮眼，工作態度也十分認真，與同事相處融洽，各方面皆表現不俗。

不過陳漢章目前IG的最新貼文卻曬出多張男裝照，只見他穿西裝打領帶，一頭俐落的日系短髮，寫道：「久違的男裝，為的就是小子畢業紀念冊的全家福而打扮，應該還算可以吧」，還說若有網友想要搭訕他，要比他帥氣才行。

陳漢章坦言，他還是喜歡自己是女生的樣子，至於許多粉絲關心他是否把長髮剪掉，他也透露長髮就藏在短髮下面。陳漢章還透露以往曾收到網友評價，認為他打扮成女生的樣子看起來「還是很男生」，對此他高EQ表示「雖然聽了很困惑，但我只能說⋯有些網友認識的男生、女生的外貌，跟我認識的男生女生形象可能有點差距」。

陳漢章換回男裝的照片曝光後，吸引上萬網友朝聖按讚，「我居然腦補，以為妳跟自己男裝合照」、「樂檢的男裝是『花美男』真的很帥，很好奇你比較像爸爸還是媽媽，他們一定也都是俊男美女，遺傳基因是騙不了人的」、「美跟帥其實都是中性詞，都是用來形容面貌絞好，檢座兩者兼備」。

「最美檢察官」陳漢章換回男裝，並曬出全家福，夫妻臉讓網友留言笑說「以為妳跟自己男裝合照」。圖／翻攝自陳漢章IG