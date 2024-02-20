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自由行「累又費時」紅什麼？ 網推3優點：反而更輕鬆

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友不解大家為何喜愛自由行，貼文曝光後掀起討論。示意圖／ingimage
有網友不解大家為何喜愛自由行，貼文曝光後掀起討論。示意圖／ingimage

有些人偏好透過旅行社訂購一整套的出國方案，但也有不少人熱衷於自己規劃行程。一名網友直言，自助旅行前往大部分的國家都會很勞累，不解為何仍有很多人推薦這種方式。

原PO以「出國自助旅行累到爆，一堆人是在推什麼？」為題，18日在PTT指出，除了觀光大國日本，在其他地方自助旅行都會勞心又勞累，除非是不常出國的族群，每次規劃行程都還會有新鮮感。他表示如果以自助旅行的方式一年出國3、4次，光是前面做功課就包括安排主要行程、訂飯店景點門票、查詢交通方式，至少要花費幾個禮拜的時間，因此好奇詢問，「直接旅行社刷一下旅遊主題不是更快？」

話題拋出後引發討論，許多網友們分享自助旅行的優勢，不外乎是價格便宜、行程自由，而且不會被推銷強迫逛購物店，「不想被宰」、「研究同樣旅遊品質但更省錢」、「自助旅行的優點是行程自由，高興去哪就去」、「抖音刷一刷就知道如何安排」、「很多地方或是餐廳是跟團絕對不會安排去的」、「我之前自助都睡到10、11點，再起來悠閒吃午餐」、「重點是不用和團體配合的自由度」、「時間自由、省錢，去的地方不重覆，內容可自定」、「自助反而輕鬆好嗎，不用跟團拉車」。

但也有人認為跟團其實有許多好處，像是更安全、更舒適，「自助只適合台灣日本那種，治安好交通方便」、「跟團才便宜，人家長期合作大量訂購，成本就壓低啦，跟個中上團只負責吃睡，看風景不是很好？」、「有些（行程）不跟團還沒辦法，日本豪華列車就是」、「跟團真的舒服很多」、「跟團可以避免很多意外發生，還有一些地方真的太遠，自己開車太累」。

出國旅遊 自助旅行 跟團

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